PSG: selon Di Meco, Neymar se moque de Mbappé avec son tournoi de poker nocturne

Après de la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1), Neymar s'est affiché sur les réseaux sociaux dans un fast-food tard mercredi et a également disputé des tournois de poker sur deux jours. Eric Di Meco y voit un pied-de-nez à la déclaration de Kylian Mbappé sur l'hygiène de vie.

Il a vite tourné la page. Au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Neymar a participé mercredi puis jeudi à deux tournois de poker à Paris. En marge de cette soirée, le Brésilien a également pris la pause avec ses amis dans un… McDonald's. Ce jeudi, il est reparti jouer au poker lors du Mystery Bounty de l'European Poker Tour organisé par son sponsor PokerStars.

"Vous vous imaginez où on en est ?"

Pour Eric Di Meco, difficile de ne pas y voir un pied-de-nez aux déclarations de Kylian Mbappé après la défaite face au Bayern. "Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, avait insisté l’attaquant. Que chacun mange bien, dorme bien." Une sortie qui a beaucoup fait parler, beaucoup y voyant un sous-entendu sur l’hygiène de vie de certains de ses coéquipiers.

"Je suis fasciné. Paris sort d’un match de Coupe d’Europe, avec un gros enchaînement de matchs à venir, et Mbappé est obligé de dire à ses copains d’être un peu sérieux, a réagi Di Meco ce jeudi dans le Super Moscato Show. Vous vous imaginez où on en est ? Le pire, c’est qu’il dit un truc normal. Et l’autre (Neymar) veut montrer que personne ne lui dit quoi faire… Si des grands naïfs pensent que ce n’est pas fait exprès et que cette photo n’a pas de signification…"

"Vous vous rendez compte ? Dans cette période où tu joues des grands matchs tous les trois jours, tu dois dormir tôt et penser qu’au football. La fête, tu peux la faire pendant 50 ans après", a appuyé Di Meco. Prochain rendez-vous pour les Parisiens : ce dimanche avec la réception de Lille (13h), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1.