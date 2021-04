Real Madrid-Chelsea: le superbe hommage de Fabregas pour Kanté, homme du match

Auteur d'un très, très bon match ce mardi soir lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (1-1, sur RMC Sport), le milieu français N'Golo Kanté a marqué les esprits.

Karim Benzema buteur, Olivier Giroud scotché au banc des remplaçants, ce n'est pas le meilleur des scénarios pour avoir la paix. Mais Didier Deschamps a tout de même dû éprouver une certaine satisfaction ce mardi soir devant la demi-finale aller de Ligue des champions Real Madrid-Chelsea (1-1). Pourquoi? Parce qu'à un mois et demi de l'Euro, N'Golo Kanté, milieu des Bleus et des Blues, a livré dans la reine des compétitions une prestation XXL.

Titularisé au coeur d'un 5-3-2, ou 3-5-2, le champion du monde a été dans quasiment tous les bons coups, et a fait vivre une sale soirée à Toni Kroos, Casemiro ou Marcelo, qui s'est parfois frotté à lui sur son côté gauche.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

"Il joue pour deux", salue Fabregas

Le Français, qui a couru 11,13 km (le 2e meilleur total derrière les 11,21 km de Jorginho), a touché 79 ballons, réussi 85% de ses passes, disputé 21 duels - plus que quiconque - et réalisé 6 dribbles. Il a aussi multiplié les projections et les remontées de balle, souvent à l'origine de franches occasions. De quoi être largement élu homme du match par l'UEFA, les supporters de Chelsea, et être félicité par ses pairs.

"N’Golo a toujours été un grand joueur, a ainsi écrit le Monégasque Cesc Fabregas sur Twitter. Ne doutez jamais de lui. Il joue pour deux." Ancien joueur d'Everton et Tottenham, Steven Pienaar y est également allé de son compliment: "Kanté couvre littéralement chaque centimètre du terrain", a-t-il salué.

"Bien sûr qu’il nous a gênés, a reconnu son compatriote Raphaël Varane, adversaire du soir. A ce moment-là de la saison, le physique est déterminant et c’est vrai qu’il court beaucoup. Ça nous a posé pas mal de problèmes. Il a réussi à casser un peu les lignes, à appeler le ballon en profondeur. Avec en plus sa capacité à récupérer des ballons."

Et l'intéressé, que pense-t-il de son match? Il n'en a même pas parlé, évidemment... "Nous sommes contents du résultat, a-t-il seulement glissé à BT Sport. Nous savions qu'il s'agissait d'une grande équipe en face. Nous voulions un bon résultat pour avoir l'avantage à domicile. 1-1 est un résultat juste. Nous avons eu des occasions manquées. Nous devons voir le verre à moitié plein. Nous pouvions marquer plus, mais nous avons su nous créer des occasions et c'est le plus important."