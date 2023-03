Real Madrid – Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Cette semaine, le Real Madrid joue à domicile face à Liverpool. Vainqueurs à l’aller, les coéquipiers de Karim Benzema sont aux portes des quarts de finale. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Real Madrid – Liverpool en direct !

Ce mercredi, le match Real Madrid - Liverpool est retransmis sur RMC Sport et CANAL+, à partir de 21 heures, en direct du Santiago Bernabéu. Les Madrilènes se sont imposés lors du match aller (2-5), grâce aux buts de Vinicius Jr, d’Éder Militao et de Karim Benzema. Ainsi, les vainqueurs de la Coupe du Monde des Clubs ont pris une option pour les quarts.

Cependant, le défenseur David Alaba est indisponible pour cette nouvelle rencontre, en raison de sa blessure aux ischio-jambiers. En revanche, Carlo Ancelotti peut compter sur la présence de l’international tricolore et Ballon d’Or 2022, et sur Ferland Mendy. Du côté de Liverpool, les Reds sont dos au mur. Battus à l’aller, les joueurs de Jürgen Klopp ont trois points de retard sur leur adversaire du jour. Ils doivent donc remporter ce match retour avec quatre buts de différence, pour obtenir une place en quarts. Cependant, les Reds sortent d’une défaite contre Bournemouth (1-0) en Premier League. Les performances des Anglais sont mitigées, et les coéquipiers de Mohamed Salah s’éloignent du podium. Désormais sixièmes du championnat, les Reds sont à vingt-quatre points du titre. Défait en FA Cup et en League Cup, cette rencontre est la dernière opportunité pour Liverpool de remporter un titre cette année. Vous souhaitez connaître à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Real Madrid – Liverpool, en direct ce mercredi soir ? C’est par ici !

Match Real Madrid – Liverpool en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce mercredi, le match Real Madrid – Liverpool est diffusé sur la chaîne RMC SPORT 1, à partir de 21 heures. L’arbitre Felix Zwayer donnera le coup d’envoi à l’Estadio Santiago Bernabéu. Vous retrouvez l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League via l’offre d’abonnement RMC Sport x beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de 12 mois.

Vous pouvez également suivre les plus belles rencontres de la Ligue des Champions sur la chaîne CANAL+.

