Sporting – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le choc du groupe D a lieu ce mercredi au stade José Alvalade. L’OM se déplace à Lisbonne pour le match retour. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Sporting – OM ?

Les hommes d’Igor Tudor ont marqué un coup d’éclat lors du match aller, en s’imposant à domicile (4-1). Ainsi, ils ont gagné leurs premiers points. Toutefois, l’OM affronte le Sporting après une défaite en Ligue 1 face à Ajaccio, qui était jusque-là dernier du classement.

De l’autre côté, le Sporting est premier du groupe avec 6 points et deux victoires. Par ailleurs, les Portugais ont vaincu Santa Clara ce week-end (2-1) et sont donc prêts à prendre leur revanche contre les Phocéens. Enfin, Alejandro Hernandez a été nommé arbitre principal de la rencontre. Il sera aidé par José Naranjo et Diego Sanchez Rojo. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Sporting – OM ?

Vous pouvez assister en direct au match Sporting – OM ce mercredi 12 octobre à 21 heures sur la chaîne RMC SPORT 1.

