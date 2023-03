Tottenham-AC Milan: de retour sur le banc des Spurs, Conte rassure sur son état de santé

Opéré le 1er février de la vésicule biliaire, Antonio Conte va effectuer son retour sur le banc de Tottenham ce soir contre le Milan AC. Avec pour objectif de retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Cette fois, il est de retour. Cinq semaines après son opération à la vésicule biliaire, Antonio Conte sera bien présent sur le banc de Tottenham pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'AC Milan. Battus 1-0 à l'aller, les Spurs sont dos au mur avant le match de ce soir, mais ils pourront compter sur leur entraîneur.

"J'ai sous-évalué le temps de convalescence après l'opération", a expliqué le coach italien, qui était revenu pour deux matchs, dont la rencontre aller contre Milan, avant de devoir se mettre de nouveau à l'écart. "Je pense que, par sens de mes responsabilités, j'ai voulu revenir trop tôt. J'ai probablement sur-évalué mon corps et mes capacités", a-t-il ajouté.

Bilan positif pour son adjoint

Pendant son absence, c'est son adjoint historique, Cristian Stellini qui a pris les rênes de l'actuel quatrième de Premier League, pour cinq matchs. Avec un bilan mitigé. Si Tottenham s'est imposé contre Manchester City (1-0), Chelsea (2-0) et West-Ham (2-0) en championnat, la défaite à Wolverhampton (1-0) et surtout l'élimination en Cup contre Sheffield United (1-0), pensionnaire de Championship (D2 Anglaise) font tâche.

Le retour à l'entraînement de Conte, arrive donc à point nommé: "Maintenant, je me sens bien, j'ai récupéré de l'énergie et mon ressenti est bon, même s'il faut que je reprenne un peu de poids. Je vais essayer de transmettre cette énergie à mes joueurs. C'est important pour moi de travailler avec les joueurs et le staff pour bien préparer les matchs ensemble."

Pendant son absence, l'entraîneur italien est tout de même resté proche de son groupe, grâce à la vidéo. Mais son retour sur place, devrait redonner un élan de motivation supplémentaire à son équipe : "Être présent est totalement différent, et pour ça, je dois remercier mon staff qui a fait du bon boulot en mon absence. Ce n'est pas facile non plus pour les joueurs de rester 3 semaines sans leur manager."

Objectif quart de finale

L'ancien entraîneur de l'Inter Milan attend désormais ce match retour avec impatience: "On vit pour ce genre de moments. Quand la pression monte, cela veut dire que le niveau monte également. La saison dernière, nous jouions la Conférence League et cette année c'est la Ligue des Champions."

Battus à Milan (1-0) il y a trois semaines, Tottenham pourra compter sur son public et le retour de son entraîneur pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un stade de la compétition qui n'a plus été atteint par les Spurs depuis 2019, année de leur finale perdue contre Liverpool (2-0).