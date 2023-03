Tottenham-AC Milan: l'incroyable sortie de Richarlison, qui allume son coach Conte après l'élimination

Eliminé de la Ligue des champions après le match nul (0-0) contre l'AC Milan, Tottenham va devoir gérer le cas Richarlison. Le Brésilien a allumé son coach après le match, lui reprochant un gros manque de temps de jeu.

Soirée cauchemar pour Tottenham. Tenu en échec à domicile par le Milan AC (0-0), les Spurs ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après leur défaite (1-0) au match aller. Le tout sous les sifflets nourris du Tottenham Hotspur Stadium, qui vivra une 16e saison d'affilée sans le moindre titre. Le dernier trophée décroché par les Londoniens remontant à 2008 et un sacre en Coupe de la ligue anglaise.

Mais en plus des conséquences sportives, l'élimination a entraîné la colère froide de Richarlison. Entré en jeu à la 70e minute, il n'a pu marquer le but qui aurait permis à Tottenham d'arracher la prolongation. C'est après la rencontre, au micro de TNT Sport Brazil, que l'attaquant brésilien s'est lâché sur son manque de temps de jeu: "Tout allait bien, on était dans une bonne séquence avec des victoires contre West Ham et Chelsea. Tout à coup, il (Antonio Conte) m'a mis sur le banc contre Wolverhampton et m'a fait rentrer pour cinq minutes. Je lui ai demandé pourquoi, mais il ne m'a pas répondu."

Arrivé d'Everton pour 67 millions d'euros cet été

Plus généralement, l'ancien joueur d'Everton peine à comprendre le management de son coach. "Hier (mardi), ils m'ont demandé de faire un test à la salle et si j'étais en forme, je serais titulaire. Mais au moment du match, il m'a laissé sur le banc. C'est ce genre de choses là que je n'arrive pas à comprendre. On verra ce qu'il va dire demain, mais je suis un professionnel, je travaille tous les jours et je veux jouer", a-t-il pesté.

Richarlison peine toutefois à se montrer efficace pour sa première saison sous le maillot de Tottenham. En 25 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien n'a marqué que deux fois et délivré trois passes décisives. Trop peu pour justifier le prix de son transfert et gagner pleinement la confiance de son coach.