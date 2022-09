Tottenham-OM: le doigt d’honneur de Joey Barton dans le parcage marseillais

Joey Barton a assisté à la défaite de l’OM sur le terrain de Tottenham dans le parcage marseillais, mercredi en Ligue des champions. Il s’est "distingué" par un doigt d’honneur en direction des fans des Spurs.

Les supporters marseillais ont accueilli un invité particulier mercredi à Londres lors du match entre Tottenham et l’OM (2-0) en Ligue des champions. Joey Barton, ancien milieu de terrain marseillais pendant une saison (2012-2013), eea en effet pris place dans le parcage visiteurs. Avant cela, il avait bu quelques verres avec ses compagnons d’un soir et participé au cortège d’avant-match lors duquel il avait donné de la voix.

Il avait même insulté Neymar, star du PSG, en le traitant de "fils de p…". Durant la rencontre, l’actuel entraîneur de Bristol Rovers (D4 anglaise), tee-shirt orange du groupe de supporters des South Winners 87 sur les épaules, a aussi été immortalisé en train d’adresser un doigt d’honneur en direction des supporters de Tottenham. Il était accompagné de son fils Cassius lors de cette expérience particulière. L’enfant a également participé à la fête en agitant un drapeau, comme l’a montré son père dans une vidéo sur Twitter.

"Merci aux supporters de l'Olympique de Marseille, a-t-il écrit en français. Les meilleurs. Grâce à vous, mon fils et moi nous sommes sentis les bienvenus. Toujours dans mon coeur. Allez L'OM!" Barton avait répondu à l’invitation d’un fan anglais de Marseille qui a salué l’ancien joueur de Queens Park Rangers pour sa disponibilité.

"Je tiens à remercier et à accorder un crédit particulier à Joey Barton ce soir, a écrit ce dernier sur Twitter. Il a pris environ 300 photos avec les supporters de l'OM entre le pub, le cortège des Seven Sisters au stade et à l'intérieur du stade aussi. Je ne sais pas comment il avait l'énergie pour faire toute la nuit. OM pour la vie. Comme moi."

Barton lui a répondu en citant tous les groupes de supporters marseillais et promettant une prochaine visite à l’Orange Vélodrome. "Merci pour l'invitation/l'expérience mon pote. Cassius bourdonne ce matin. Il a dit qu'il avait hâte d'aller au Vélodrome et voir l’OM gagner. C’était super de vous voir tous. SW87, CU'84, FAN 88, CAOM et MTP."

La fin de la rencontre a été émaillée par des incidents dans le parcage marseillais avec des jets de projectiles, des heurts avec des stadiers, une banderole arrachée et un fumigène lancé dans la tribune des supporters anglais. L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire ce jeudi contre le club marseillais, sous le coup d’un sursis.