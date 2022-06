Allemagne-Angleterre: trois supporters anglais arrêtés pour des saluts nazis

Selon la presse britannique, trois supporters anglais ont été arrêtés à Munich avant le match de Ligue des nations Allemagne-Angleterre (1-1) pour avoir fait des saluts nazis. Au moins cinq autres ont eux été arrêtés pour divers incidents, notamment le saccage d'une chambre d'hôtel.

Il n'a pas fallu attendre le coup d'envoi d'Allemagne-Angleterre (1-1), ce mardi à 20h45 en Ligue des nations, pour que les supporters des Three Lions se fassent remarquer. Selon des médias britanniques, dont le Guardian, trois fans anglais ont été arrêtés pour avoir effectué des saluts nazis à Munich.

Au moins cinq autres arrestations ont eu lieu. Un supporter a été interpellé pour avoir saccagé une chambre d'hôtel - avec un préjudice estimé à 2000 euros - en tirant une fusée éclairante à l'intérieur de celle-ci, et quatre pour avoir insulté des policiers locaux et uriné dans la rue.

Des incidents dès lundi

D'après le Guardian, certains bars de Munich n'ont pas ouvert mardi à cause du déferlement de fans des Three Lions dans la ville et de plusieurs incidents observés dès lundi soir.

Gareth Southgate, entraîneur de l'Angleterre, avait demandé aux supporters de bien se comporter en amont de la rencontre. La Fédération anglaise de football a été sanctionnée de deux matchs à huis clos, après les violences de la finale de l'Euro 2021 en juillet dernier.