Ligue des nations: l'Angleterre frustre l'Allemagne, l'Italie se relance

L'Angleterre a tenu en échec l'Allemagne (1-1), grâce à un penalty tardif d'Harry Kane, mardi soir en Ligue des nations. Dans le même groupe, l'Italie s'est imposée face à la Hongrie (2-1). Ce qui lui permet de prendre la tête du classement.

L'Italie vire en tête dans le groupe 3 de la Ligue des nations A. La Nazionale a décroché une victoire 2-1 à domicile face à la Hongrie, mardi soir à l'occasion de la deuxième journée de la campagne 2022-2023 de la compétition de l'UEFA. Pendant ce temps, l'Allemagne, tenue en échec trois jours plus tôt par la sélection transalpine, a concédé un nouveau nul, cette fois contre l'Angleterre (1-1), à Munich. Un résultat qui permet aux Anglais de décrocher leur premier point.

· Les Anglais sauvés par Kane

Avec une équipe remaniée (Goretzka, Werner, Gnabry, Süle et Sané sur le banc) qui a dominé son sujet sans pour autant briller dans les derniers mètres, l'Allemagne de Hansi Flick a su ouvrir le score à la 50e minute. Ce but a été inscrit par Jonas Hofmann, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Il compte désormais trois buts en sélection. Celui-ci a été rendu possible par une très belle passe décisive tranchante de Joshua Kimmich, après une construction d'une dizaine de secondes.

Les Anglais de Gareth Southgate auraient pu égaliser à un quart d'heure de la fin, si Manuel Neuer n'avait pas réussi un splendide arrêt sur un tir à bout portant d'Harry Kane. Mais le capitaine et buteur de Tottenham a sauvé les siens, en obtenant puis en transformant un penalty dans les dernières minutes (88e). Le voilà désormais à 50 buts internationaux. Il aurait même pu commettre un joli hold-up dans le temps additionnel, avec un peu plus d'adresse sur une frappe dans la surface.

· Les milieux italiens ont fait le travail

Roberto Mancini a lui aussi fait tourner son équipe. Les seconds couteaux Giacomo Raspadori et Matteo Politano ont accompagné en attaque le jeune Wilfried Gnonto (18 ans), qui a connu sa première titularisation et sa deuxième cape internationale. Le milieu de terrain était un peu plus solide, avec notamment Nicolo Barella et Lorenzo Pellegrini, auteurs des deux buts italiens de la rencontre (30e, 45e). Les Hongrois ont réduit l'écart en seconde période, à la faveur d'un contre-son-camp de Gianluca Mancini (61e).