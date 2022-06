Belgique: inquiétude pour Lukaku, blessé lors du naufrage face aux Pays-Bas

Comme Raphaël Varane et Kylian Mbappé, sortis sur blessure lors de France-Danemark ce vendredi, Romelu Lukaku n'a pas pu finir la rencontre entre la Belgique et les Pays-Bas (1-4). Son sélectionneur Roberto Martinez redoute une entorse de la cheville.

Une raclée. Les Pays-Bas ont facilement vaincu la Belgique, vendredi soir à Bruxelles (4-1), dans le match au sommet du groupe 4 de Ligue des nations, grâce notamment à un doublé de Memphis Depay. Les buts, superbes, inscrits juste avant et après la mi-temps par Steven Bergwijn (40e) puis Depay (51e) ont donné le ton d’une rencontre à sens unique, permettant aux hommes de Louis van Gaal de démarrer parfaitement cette nouvelle compétition. Après l’heure de jeu, Denzel Dumfries (61e) et Depay (65e), pour son deuxième but, ont alourdi la marque, confirmant les progrès de leur équipe et l’inéluctable baisse de régime de la Belgique, vieillissante et sans inspiration.

Les Diables Rouges, qui ont réduit la marque en fin de partie grâce à Michy Batshuayi (90+3), n'avaient plus subi pareille désillusion depuis la défaite en Suisse en novembre 2018 (5-2). "C’était peut-être le résultat dont on avait besoin pour nous réveiller mais il ne faut pas s’inquiéter outre mesure à six mois du Mondial, a réagi en conférence de presse le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez. Ce mauvais résultat, qui doit nous faire réfléchir, est la résultante de notre saison compliquée, avec beaucoup de joueurs qui ont énormément donné et d'autres qui n’ont pas assez joué."

Sa cheville s'est tordue

La rencontre a aussi été marquée par la sortie sur blessure de Romelu Lukaku dès la 27e minute de jeu. L’attaquant de Chelsea s’est fait mal après un contact avec Nathan Aké qui semblait anodin. Alors qu’il était déjà incertain avant le match face aux Pays-Bas, "Big Rom" pourrait souffrir d’une entorse de la cheville. "Ça ne sent pas bon, a précisé Martinez dans des propos rapportés par la RTBF. Romelu était incertain mais nous ne l’avons pas sorti par précaution, il ne pouvait plus continuer. Il va passer une IRM à l’hôpital et il faudra peut-être attendre 48 heures pour en savoir plus sur son état mais ça ne sent pas bon." "Sa cheville s’est tordue. Je serai étonné qu’il soit avec nous lors des prochains matchs", a-t-il souligné.

La Belgique défiera mercredi la Pologne à Bruxelles, avant d’affronter le pays de Galles à Cardiff (11 juin) et à nouveau la Pologne à Varsovie (14 juin). Lukaku, lui, est l’objet de nombreuses rumeurs pour son avenir. A en croire la presse italienne, le buteur de 29 ans aimerait quitter Chelsea cet été pour revenir à l’Inter Milan, un an seulement après son départ. En 44 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, il n’a inscrit que 15 buts et distillé 2 passes décisives.