Mercato: poussé vers la sortie, Depay compte bien rester au Barça

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Memphis Depay aurait plusieurs options anglaises, dont Tottenham affirme Mundo Deportivo. Le Néerlandais, voulu par Ronald Koeman mais mis au banc depuis l'arrivée de Xavi, n'aurait pourtant aucune envie de quitter la Catalogne.

Entamant sa planification sportive de la saison prochaine, le Barça commence à cocher les noms des indésirables à qui il faudra trouver une porte de sortie lors du mercato estival. L'un d'entre eux est Memphis Depay, actuellement le meilleur buteur de l'équipe avec 10 buts, mais qui, avec l'arrivée de Xavi et des nouveaux renforts, ainsi que les belles performances de Dembélé, joue un rôle secondaire, abonné au statut de remplaçant plutôt que celui de titulaire. À un an de la fin de son contrat, certains clubs de Premier League, dont Tottenham qui serait en tête de liste, seraint intéressés par sa venue affirme le journal catalan Mundo Deportivo.

Indésirable par Xavi, Tottenham le suit de près

Pourtant de l'autre côté des Pyrénées, on loue son professionnalisme et son excellent engagement au sein de l'équipe. Xavi "l'aime bien" affirme le quotidien, qui précise que l'entraîneur blaugrana lui donne sa chance davantage par méritocratie que par conviction de ses qualités et de son apport offensif au sein de l'équipe. Arrivé libre au Barça cet été, sur demande de Ronald Koeman, le Néerlandais a peu à peu perdu sa place de titulaire, les bonnes performances d'Ousmane Dembélé et Ferran Torres n'arrageant rien. L'ancien de l'OL a également été victime de plusieurs blessures successives, qui l'ont relégué au second rang.

L'attaquant avait signé jusqu'en juin 2023, sans option de prolongation de son contrat pour une saison ou un nombre de matchs supplémentaires. C'est pourquoi le club voudrait rapidement trouver une option pour son joueur. Une issue pourrait être trouvée du côté de l'Angleterre, puisque selon le média, le Barça a reçu une offre de Tottenham, sans toutefois révéler plus de détails. Le Barça ne confirme ni ne dément, mais il admet qu'il est l'un des clubs les plus intéressés, le premier sur la liste, mais d'autres clubs anglais se sont également manifestés. Son départ permettrait aussi aux Catalans de libérer de la masse salariale, avant l'arrivée de nouvelles recrues cet été.

Quelques clubs italiens comme l'AC Milan, la Juventus, l'Inter Milan et Naples seraient eux aussi aux aguets, ainsi que l'Olympique Lyonnais, qui aimerait bien récupérer le Néerlandais après l'avoir laissé libre à l'été. Pourtant l'international néerlandais, buteur sur pénalty face au Danemark ce samedi, n'aurait aucune envie de quitter le Barça. Le quotidien catalan affirme que Memphis est "content" et "ne voudrait pas changer d'air".