La passe décisive à la Bergkamp de Lewandowski avec la Pologne face au pays de Galles

A défaut de marquer, Robert Lewandowski s’est mué en passeur sur une inspiration magnifique lors de la victoire de la Pologne au pays de Galles (0-1), dimanche en Ligue des nations.

Buteur insatiable, Robert Lewandowski s’est mué en passeur décisif génial, dimanche lors de la victoire de la Pologne au pays de Galles (0-1) en clôture de la phase de poule de la Ligue des nations. Coincé entre deux défenseurs gallois à la réception d’un centre venu de la gauche, l’attaquant du Barça a remisé à l’aveugle et en une touche du pied gauche dans la course de Karol Swiderski (Charlotte FC, 25 ans, 16 sélections, 7 buts) qui a terminé le travail pour inscrire le seul but de la rencontre. Un geste qui présente quelques similitudes avec celui du Néerlandais Dennis Bergkamp, avec Arsenal contre Newcastle en 2002 à la différence que ce dernier avait lui-même marqué derrière.

"Je l'ai vu du coin de l'œil"

La réalisation de Swiderski permet à la Pologne de se maintenir en Ligue A et de rester en course pour être tête de série lors du tirage au sort des qualifications de l’Euro 2024. "J'ai reçu un ballon difficile de "Kiwie" (Jakub Kiwior, ndlr), a raconté Lewandowski à l’issue de la rencontre. Je savais que ce serait difficile de le conserver et ‘Swider’ (Karol Swiderski) s'est avéré magnifique pour moi. Je l'ai vu du coin de l'œil. La situation est vraiment sympa, je suis content que ma passe aide, et Karol a très bien fini le tout."

La passe décisive de Robert Lewandowski © Capture L'Equipe

Swiderski a remercié son prestigieux partenaire de l’offrande. "Je suis content de pouvoir passer des minutes sur le terrain à côté de Robert, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. C'est quelque chose de spécial pour moi. Venant des États-Unis et jouant dans un championnat différent de celui de Robert, c'est formidable pour moi de courir à ses côtés. J'ai pu utiliser sa passe et marquer. J'ai déjà joué quelques matchs en équipe nationale à ce poste à côté de Lewandowski, Piatek, à côté d'Arek Milik moins souvent, car il s'était blessé."



Lewandowski a aussi fixé des axes de travail à sa sélection à moins de deux mois de la Coupe du monde où la Pologne affrontera l’Argentine, l’Arabie saoudite et le Mexique (Groupe C). "On peut presser, on peut récupérer le ballon, ça marche vraiment pour nous, a-t-il conclu. Mais quand on a le ballon... Il n'y a plus qu'à s'améliorer ici."