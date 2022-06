Ligue des nations: l'Espagne enfonce la Suisse, le Portugal garde la tête de son groupe

Le Portugal a gardé la tête du groupe 2 de la Ligue des nations ce jeudi grâce à sa victoire face à la République tchèque (2-0), au terme d'une rencontre nettement dominée. Lors de cette troisième journée, l'Espagne s'est elle imposée (1-0) face à la Suisse, désormais menacée de relégation.

Le Portugal a maîtrisé la République tchèque (2-0), au Stade José-Alvalade de Lisbonne jeudi soir, et garde la tête du groupe 2 en Ligue des nations avec 7 points pris sur 9 possibles. Les deux buteurs du soir sont Joao Cancelo à la 33e minute et Gonçalo Guedes cinq minutes plus tard, deux buts venus d'une frappe croisée côté gauche.

Les Tchèques ont tenté de réagir en profitant de contres, ou de pertes de balles portugaises mais ont manqué d'efficacité, comme sur le face à face raté de Vlkanova à la 85e minute alors qu'il avait récupéré le ballon dans les pieds de Ruben Neves. Toujours leader, le Portugal se déplacera en Suisse dimanche soir pour le compte de la quatrième journée, une semaine après avoir écrasé les Helvètes 4-0 à domicile.

La Suisse menacée par la relégation

De son côté, l'Espagne s'est imposée 1-0 face à la Suisse, à Genève, pour le compte de la troisième journée du groupe 2 de la Ligue des nations, la première victoire de la "Roja" dans cette compétition après deux matchs nuls.



Les Espagnols ont rendu impuissants les Suisses avec 64% de possession de balle, la "Nati" n'ayant qu'un tir cadré. C'est Pablo Sarabia, qui appartient toujours au PSG, qui a donné la victoire à l'Espagne dès la 13e minute en coupant un centre de Marcos Llorente. A l'issue de ce match pauvre en occasions, l'Espagne prend la deuxième place du groupe 2 à la République tchèque, avant de la retrouver dimanche à Malaga. La Suisse est menacée par la relégation en Ligue B, avec aucun point pris en trois rencontres