Valence: Guedes empêché de jouer... pour ne pas verser 5 millions d'euros au PSG

Si Gonçalo Guedes joue un match de plus avec Valence cette saison (à hauteur d'au moins 45 minutes), le club espagnol devra verser 5 millions d'euros au Paris Saint-Germain, qui l'avait vendu à l'été 2018 avec des options. Valence a donc fait le choix de se passer du Portugais pour la fin de saison.

Gonçalo Guedes a débuté les deux derniers matchs de Liga sur le banc et ce devrait être le cas jusqu'à la fin de saison. D'après une information de Radio Valencia Cadena Ser relayée par l'agence EFE, une clause indique en effet que Valence doit verser 5 millions d'euros au Paris Saint-Germain, ancien club de Guedes, si l'attaquant portugais dépasse un certain nombre de matchs disputés dans la saison. Or le club espagnol, dont les finances ne sont pas au beau fixe, aimerait s'éviter de payer.

Un match est comptabilisé lorsque le joueur dispute au moins 45 minutes et selon cette définition, Guedes a atteint cette saison le plafond fixé à 35 rencontres. C'est pour cela qu'il n'a joué que 24 et 27 minutes lors des deux dernières journées de Liga, une situation qui devrait se reproduire pour les deux derniers matchs de Valence contre l'Espanyol et le Celta Vigo.

Le coach de Valence reconnaît du bout des lèvres

José Bordalas, l'entraîneur de Valence, a tenté de donner une autre explication à l'absence du Portugais en conférence de presse ce vendredi. "Guedes a reçu un coup qui le gêne depuis plusieurs jours et nous avons décidé qu'il ne s'entraînerait pas pour voir s'il sera en condition demain", a-t-il d'abord expliqué.

Mais face aux questions des journalistes, il a fini par admettre à demi-mot que l'absence du Portugais reposait sur autre chose. "Le club a parlé avec moi, avec le joueur et avec son agent, a-t-il reconnu. Si le club a un accord avec le joueur, on respectera la décision en cherchant toujours le meilleur pour le club."

Gonçalo Guedes, auteur de 11 réalisations cette saison en Liga, est le meilleur buteur de Valence. Le club valencian, 10e du championnat, ne joue toutefois pas grand chose sur ces derniers matchs. Valence ne peut mathématiquement plus viser mieux que la 9e place.