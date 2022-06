Ligue des nations: Thiago Alcantara quitte le rassemblement de l'Espagne

Longtemps incertain pour la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, Thiago Alcantara a été contraint de déclarer forfait pour le rassemblement de la sélection espagnole en raison d'une lésion musculaire.

Vacances anticipées pour Thiago Alcantara. Le milieu de terrain de Liverpool va abandonner le rassemblement de la Roja en raison d'une "lésion musculaire", a annoncé mercredi la sélection espagnole, et ne pourra donc pas disputer le match contre le Portugal jeudi (20h45) à Séville dans le cadre de la Ligue des nations.

Thiago "souffrait d'une lésion musculaire sur la partie postérieure de la jambe droite avant le début du rassemblement, et cela l'empêchera de disputer les quatre matches programmés ce mois de juin dans le cadre de la Ligue des Nations", a indiqué la Roja dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.

Il n'est pas remplacé par Luis Enrique

Le milieu de Liverpool, qui n'a pas pu se soigner à temps, "restera dans le rassemblement de l'Espagne jusqu'après le match contre le Portugal jeudi 2 juin au stade Benito-Villamarin", a précisé la sélection espagnole.



Incertain jusqu'à la dernière minute pour la finale de la Ligue des champions perdu par Liverpool 1-0 contre le Real Madrid samedi au stade de France, Thiago avait finalement débuté comme titulaire, et n'a été remplacé qu'à la 77e minute par Roberto Firmino. Le sélectionneur espagnol Luis Enrique ne convoquera personne à sa place, et continuera avec les 24 joueurs présents.



Dans le cadre du début de la phase de groupes de la Ligue des Nations, l'Espagne va jouer quatre matches ce mois de juin : jeudi contre le Portugal à Séville, dimanche contre la République tchèque à Prague, puis le 9 juin contre la Suisse à Genève et le 12 juin à nouveau contre les Tchèques, cette fois à Malaga. La Roja est l'actuelle vice-championne de la compétition, après avoir perdu 2-1 en finale de la dernière Ligue des Nations contre la France en octobre.