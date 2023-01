Los Angeles FC: grosse surprise, la star galloise Gareth Bale annonce l'arrêt de sa carrière, à 33 ans

Gareth Bale a annoncé lundi qu'il mettait fin avec effet "immédiat" à sa carrière en club comme en sélection à l'âge de 33 ans et après 17 saisons professionnelles.

Le sélectionneur gallois Robert Page ne pensait pas que la défaite contre l’Angleterre à la Coupe du monde, synonyme d’élimination dès la phase de groupes, serait le dernier match international de Gareth Bale. Il se trompait. Non seulement Gareth Bale a-t-il joué son dernier match avec les Dragons ce jour-là, mais également son tout dernier match de football professionnel. L’ancien joueur du Real Madrid et de Tottenham a annoncé mettre un terme à sa carrière "avec effet immédiat", à l’âge de 33 ans.

"Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j'aime, écrit-il dans un communiqué. Ce sport m'a offert quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. J'ai vécu les plus grands moments de ma vie pendant 17 saisons, et il me sera impossible de les reproduire, quel que soit le prochain chapitre qui m'attend."

"De mon tout premier contact à Southampton à mon dernier avec le LAFC (Los Angeles Football Club), et tout ce qui se trouve entre les deux, a façonné une carrière en club dont je suis extrêmement fier et reconnaissant. Jouer au football et être capitaine de mon pays 111 fois a vraiment été un rêve devenu réalité. Montrer ma gratitude à tous ceux qui ont joué leur rôle tout au long de ce voyage me semble impossible. Je suis redevable à de nombreuses personnes qui ont contribué à changer ma vie et à façonner ma carrière d'une manière dont je n'aurais jamais pu rêver lorsque j'ai commencé à 9 ans."

Une fin de carrière dans l'anonymat

L’ancien ailier du Real Madrid, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, auteur d’un splendide doublé lors de la finale de l’édition 2018, a terminé sa carrière comme il préférait la vivre ces dernières années, de façon anonyme. En cela, sa décision n’est pas surprenante. S’il a écrit quelques-uns des grands chapitres de l’histoire du Real, qu’il avait rejoint en 2013 en provenance de Tottenham, remportant trois titres de Liga, le joueur livrait ces derniers temps des prestations à des années lumières de ses prouesses passées, aussi bien en club qu’avec la sélection, qui comptait pourtant plus que tout à ses yeux.

En témoigne le drapeau qu'il avait agité un soir de qualification pour l'Euro 2020, avec cette devise: "Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre". Une provocation parmi tant d’autres, à une époque où il semblait déjà passer plus de temps sur les greens qu'à jouer au football. Ses 40 buts et 22 passes décisives auront permis au pays de Galles de goûter de nouveau au très haut niveau, avec une demi-finale à l'Euro 2016 et une participation au Mondial après 64 ans d'attente. En club, il a fini sa carrière dans le modeste championnat américain, avec le Los Angeles FC.