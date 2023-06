Lukas Podolski prépare une étonnante reconversion en prenant la tête d'un festival de musique en Allemagne

Le footballeur Lukas Podolski (38 ans), ancien international allemand, va chapeauter le Glücksgefühle Festival d'Hockenheimring (Allemagne), en septembre prochain. 100 000 spectateurs sont attendus.

Retraité international depuis ses 32 ans (en 2017), l'ancien international allemand Lukas Podolski (130 sélections, 49 buts), désormais joueur du club polonais de Górnik Zabrze, va se distinguer dans le secteur musical en septembre prochain. L'ancien attaquant du Bayern Munich et d'Arsenal va piloter l'édition 2023 du Glücksgefühle Festival (littéralement, la fête du bonheur) d'Hockenheimring, ville célèbre pour son circuit de Formule 1.

"Ces dernières années et ces derniers mois ont beaucoup exigé de chacun et les temps sont encore difficiles. C'est exactement pour cela que nous voulons offrir une petite pause avec le festival et voir beaucoup de visages heureux ici à Hockenheimring. Déconnectez-vous pendant deux jours", a lancé Podolski, 38 ans, en guise d'invitation, dans des propos rapportés par Bild.

100 000 spectateurs et des stars de la musique sont attendus

Ce festival, le plus célèbre d'Allemagne, devrait accueillir 100 000 fans entre les 14 et 17 septembre prochains. Des artistes de renom sont attendus, dont les DJ allemands Felix Jaehn et Robin Schulz. En parallèle, des tournois de football, des montagnes russes, une grande roue, des manèges, une piste de karting, et des cours de yoga sont notamment au programme, dans l'esprit de ce qui peut se faire à Coachella, aux Etats-Unis. Et le tout sous l'égide de Podolski, qui vient de boucler une saison à six buts - dont celui-ci - et neuf passes décisives avec le 6e du dernier championnat de Pologne.