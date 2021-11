Maroc: nouvelle passe d'armes entre Hakim Ziyech et le sélectionneur Vahid Halilhodzic

En difficulté avec Chelsea, Hakim Ziyech ne va pas pouvoir se rassurer avec le Maroc lors de la trêve internationale. Le sélectionneur Vahid Halilhodzic ne l'a pas retenu avec les Lions de l'Atlas pour la troisième fois consécutive. La rupture entre les deux hommes semble consommée et Ziyech a donné son point de vue sur cette situation.

Au sein de la sélection marocaine, tout va bien sur le plan des résultats. Alors que l'équipe de Vahid Halilhodzic s'apprête à disputer les deux derniers matchs de qualifications à la Coupe du monde les 12 et 16 novembre prochain contre le Soudan et la Guinée, les Lions de l'Atlas sont déjà assurés de disputer le barrage qualificatif au Mondial 2022 au Qatar grâce à ses quatre victoires en quatre matchs dans le groupe I.

Pour trouver des signes de déstabilisation de la sélection marocaine, il faut davantage regarder à la marge, du côté des absents. La semaine dernière, Halilhodzic a retenu une liste de 23 joueurs dont le principal absent se nomme Hakim Ziyech. L'ailier de 28 ans de Chelsea (39 sélections, 15 buts) va ainsi manquer son troisième rassemblement consécutif.

Une situation compliquée pour Ziyech, dont les relations avec son sélectionneur se sont grandement rafraîchies ces derniers mois. Dans une interview accordée au programme néerlandais Tika Taka Touzani, le joueur des Blues s'est exprimé sur le refus de Halilhodzic de le sélectionner: "Il a son point de vue et j'ai mon point de vue. On en est là aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. C'est la chose la plus importante pour moi."

"La prochaine fois que tu parles, dis la vérité"

Pour comprendre la brouille entre les deux hommes, il faut remonter à fin août. À ce moment-là, Ziyech revient tout juste de blessure et n'est pas retenu par Halilhodzic pour le match amical du Maroc contre le Soudan. À première vue, le joueur de Chelsea semble encore blessé. Mais le sélectionneur des Lions de l'Atlas affirme le contraire et s'en prend vivement à son joueur.

"Son comportement lors des deux derniers rassemblements (en mars et juin, ndlr) ne correspondait pas à ce qu'un joueur de la sélection nationale doit être, en tant que leader, en refusant de s'entraîner et de travailler, avait alors asséné Halilhodzic. La sélection est au-dessus de toute personne, on ne peut pas la prendre en otage. Quand un joueur dit qu'il est blessé, alors que le staff médical a fait des examens et dit qu'il peut jouer, ça ne va pas, même pour un match amical."

Fortement contrarié, le sélectionneur marocain s'était donc passé des services de Ziyech en septembre et octobre. L'attaquant de 28 ans avait alors répondu par un message sur son compte Instagram. "La prochaine fois que tu parles, dis la vérité", avait écrit Ziyech, accompagnant son message d'une tête de clown, comme pour se moquer des propos de Halilhodzic.

Mazraoui et Harit également écartés

Dans l'émission Tika Taka Touzani, le joueur de Chelsea s'est dédouané en assurant "traiter chaque joueur avec respect. Tous ceux qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c'est comme ça, qu'il en soit ainsi". Alors que la rupture avec son sélectionneur semble consommée, Ziyech pourrait rater la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier-6 février 2022), alors qu'il n'a disputé qu'une CAN dans sa carrière, en 2019.

Les Lions de l'Atlas vont donc poursuivre leur campagne de qualifications à la Coupe du monde sans Ziyech, mais également sans Noussair Mazraoui, ancien coéquipier de l'ailier à l'Ajax. Mazraoui (12 sélections, 2 buts), qui évolue toujours dans le club d'Amsterdam, s'est également brouillé avec Halilhodzic et son retour en sélection paraît très improbable.

Comme celui d'Amine Harit (11 sélections). Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille est absent de la sélection depuis un an, non pas en raison de problèmes personnels avec Halilhodzic, mais à cause de ses performances. Au moment d'expliquer pourquoi il ne l'avait pas retenu en octobre, le sélectionneur marocain avait rétorqué de manière véhémente: "Est-ce que vous avez vu ses statistiques comme attaquant en quatre ans de sélection?" Du Vahid Halilhodzic dans le texte.