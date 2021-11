Match des Héros: Drogba s'enflamme pour Jul

Dans l'émission Popcorn sur Twitch, Didier Drogba a déclaré avoir apprécié la qualité technique du rappeur Jul, qui a joué avec lui lors d'un match de charité entre gloires de l'OM et personnalités.

Jul a régalé Didier Drogba. Invité mardi soir de l'émission Popcorn diffusée sur Twitch, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille et de Chelsea a notamment été interrogé sur sa récente participation au "Match des Héros". Le 13 octobre dernier, des anciennes gloires de l'OM et des personnalités se sont réunies au Vélodrome pour affronter une sélection d'autres vedettes défendant les couleurs de l'Unicef. C'est ainsi que l'ancien international ivoirien s'est retrouvé à jouer avec le rappeur Jul. Avec notamment une splendide occasion en première période, l'interprète de Tchikita en avait blufflé plus d'un.

"Il y a de la qualité"

"Il m'a impressionné. Sa reprise de volée, le petit pont qu'il fait à Éric Abidal... Ce n'est pas mal du tout. Il y a de la qualité", a salué Didier Drogba, qui disait juste avant espérer participer à l'avenir à d'autres matchs de charité.

Puis en continuant à s'exprimer sur cet événement, Didier Drogba a livré, tout sourire, une petite anecdote sur l'ambiance de cette rencontre: "Je suis obligé de le dire... Sur le chemin pour arriver au Vélodrome, je suis dans le car avec les artistes. En deux minutes de route, je pense que j'étais stone! Grosse ambiance! Je me suis dit que les gars vont jouer un match au Vélodrome et qu'ils se mettent bien!"