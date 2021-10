"Matchs des héros": Jul, Cheyrou… ces gestes techniques qui ont enflammé le Vélodrome

Le match des héros entre les anciens de l’olympique de Marseille et une équipe de l’Unicef a donné lieu à de beaux moments et quelques gestes techniques qui ont enflammé le Vélodrome.

Même en semaine internationale, le Vélodrome a vibré. Le stade accueillait, mercredi soir, "le match des héros" entre les anciens de l’Olympique de Marseille et une équipe de l’Unicef. Une action caritative menée par Didier Drogba, ancienne idole marseillaise, en faveur de l’Unicef et de sa fondation. Le public a baigné dans un climat de joie et de nostalgie avec de nombreux anciens du club sur le terrain comme Djibril Cissé, Pascal Olmeta, Mamadou Niang, Jean-Pierre Papin, Toifilou Maoulida, Fabrizio Ravanelli, Marcel Desailly, Robert Pirès, Lorik Cana et Samir Nasri.

Les spectateurs ont aussi pu apprécier quelques beaux restes chez les anciens joueurs comme Benoit Cheyrou, passé par le club entre 2007-2014 décrochant six titres dont le championnat de France en 2010. L’ancien milieu de terrain a régalé le Vélodrome d’un but somptueux en lobant l’ancien gardien international allemand, Jens Lehmann, d’une petite caresse du pied gauche déposée depuis l’entrée de la surface de réparation.

Un autre acteur s’est mis en évidence: le rappeur Jul. Lui aurait aussi pu porter le maillot de l’OM comme professionnel. Passé par le centre de formation du club, il avait finalement renoncé à poursuivre vers le haut niveau après une blessure. Il a profité de l’occasion pour étaler son petit bagage technique. Aligné dans l’équipe des anciens de l’OM, il a éliminé l’ancien défenseur international français, Eric Abidal, d’un dribble parfait en faisant passer le ballon derrière sa jambe gauche. Grosse clameur et gros succès sur les réseaux sociaux!



La rencontre caritative s’est achevée sur le score de 7-4 en faveur des anciens de l’OM avec un triplé de Drogba. Plus de 427.000 euros ont été récoltés lors de cette soirée.