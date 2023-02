Mexique: la volée géniale de Gignac avec les Tigres

L'ancien marseillais André-Pierre Gignac a inscrit un nouveau but magnifique ce samedi lors de la victoire des Tigres lors du championnat de clôture au Mexique.

À 37 ans, André-Pierre Gignac a encore de beaux restes. Samedi soir, l'ancien marseillais a de nouveau fait trembler les filets face aux Pumas de la UNAM lors de la 6e journée du championnat de clôture (4-2). Buteur sur pénalty juste avant la pause, l'attaquant a scellé le succès de son équipe à la 90e minute. Après un festival de Sebastian Cordoba sur le côté gauche, ce dernier cherche et trouve "APG" au second poteau. L'ancien buteur de Toulouse reprend alors en première intention pour envoyer le ballon sous la barre, pour le plus grand bonheur des supporters des Tigres.

180 buts en compétitions officielles

Un nouveau doublé pour Dédé Gignac, qui lui permet de culminer à cinq buts en six matchs du championnat de clôture. Depuis son arrivée au Mexique en 2015, le natif de Martigues a inscrit 180 réalisations en compétitions officielles avec les Tigres. L'équipe entraînée par Marco Antonio Ruiz, le remplaçant de Diego Cocca (le nouveau sélectionneur du Mexique) est toujours deuxième de la Clausura, à une longueur de leurs voisins de Monterrey.