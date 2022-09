Mort d’Elizabeth II: la minute de silence sifflée en Écosse lors d'un match de football

En marge de la rencontre de Ligue Europa Conference entre le Heart of Midlothian et Basaksehir (0-4), jeudi soir, la minute de silence en mémoire de la reine Elizabeth II n'a pas été respectée. Injures, sifflets et huées se sont faites entendre depuis les tribunes.

De l'émotion d'Old Trafford au puissant God Save the Queen des fans de West Ham, en passant... par les sifflets et les huées de certains supporters écossais des Hearts, il n'y a parfois qu'un pas.

Tandis que sur la plupart des pelouses européennes une minute de silence était respectée en hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi à l'âge de 96 ans, des fans du Heart of Midlothian, qui recevait le club turc de Basaksehir en Ligue Europa Conference (0-4), se sont distingués en brisant ce moment de commémoration. À en croire le Daily Mail et la BBC Scotland, qui diffusait la partie, certains ont crié des obscénités durant la minute de silence observée en début de deuxième période par les 22 acteurs, qui portaient pour l'occasion un brassard noir.

"C'était un gâchis total"

Des supporters des Hearts se seraient même directement invectivés entre eux après que certains aient commencé à entonner God Save The Queen, l'hymne britannique en hommage à la reine. "C'était un gâchis total et pas très respectueux", confesse un spectateur dans les colonnes du Daily Mail.

Il n'y a d'ailleurs pas qu'à Edimbourg, lors de ce match entre les Hearts et Basaksehir, que l'hommage n'a pas été respecté. Lors de la rencontre entre le club irlandais des Shamrock Rovers face à Djugarden, également en Ligue Europa Conférence, des chants moquant la reine ont été entendus.