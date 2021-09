Mort de Jean-Paul Belmondo: les hommages du monde du sport à l'acteur passionné

Figurant parmi les fondateurs du PSG, Daniel Hechter a fait part de son émotion après la disparition de l'acteur, également impliqué dans la création du club parisien: "C’est difficile, j’ai encore toute l’émotion. Je viens de l'apprendre il y a cinq minutes, ça m'a coupé les jambes. C'était quelqu’un de fantastique. Jean-Paul, c'était Jean-Paul, tout le monde sait qui il était. C'était un ami, et avec Just Fontaine, quand on a monté ce club (le PSG), il nous a suivi tout de suite"

Jean-Paul Belmondo faisait ainsi partie du cercle des fondateurs du PSG: "Il y avait dans l’entreprise un garçon qui a été la cheville ouvrière, dont personne ne parle jamais: Jacky Bloch. C'était son ami. Il lui en a parlé et il l'a fait venir avec nous. Et il nous a rejoint dès les premières minutes. Il a tout de suite dit: "On y va"."