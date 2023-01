Mort de Modeste M'Bami: "C'est toi qui m’avais appelé 'Petit Vélo'", Valbuena pleure son ancien équipier à l'OM

Au lendemain de l'annonce du décès de Modeste M'Bami à l'âge de 40 ans, Mathieu Valbuena a rendu un bel hommage à son ancien coéquipier à l'OM, qui l'avait surnommé en premier "Petit Vélo".

Modeste M'Bami laisse un grand vide dans le coeur de nombreux fans de football. Alors qu'il avait fêté ses 40 ans le 9 octobre dernier, l'ancien milieu de terrain de l'OM et du PSG s'est éteint brutalement ce samedi. Il aurait succombé à une crise cardiaque. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de l'international camerounais.

C'est notamment le cas de Mathieu Valbuena, qui a partagé le vestiaire marseillais avec le Lion indomptable. "Je suis sous le choc. Que de bons moments passés ensemble… toi qui m’avais appelé 'Petit Vélo', surnom qui m’a suivi toute ma carrière. Toutes mes pensées vont à ta famille et tes proches. Repose en paix mon ami", a-t-il écrit sur Twitter.

Fin de carrière au Havre

Outre Valbuena, d'autres anciens Marseillais (et pas que) ont été touchés par la disparition de Modeste M'Bami. "Ce sourire, ta gentillesse, tellement toi Modeste. Immense pensée à sa famille", a ainsi réagi Habib Beye, actuel entraîneur du Red Star et qui a joué avec lui une saison à Marseille. De son côté, Mamadou Niang rend hommage à son "frère". "L'Olympique de Marseille a appris avec une grande tristesse la disparition soudaine de Modeste M'Bami. Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de notre ancien olympien", a témoigné l'OM.

Né à Yaoundé en 1982, M'Bami avait entamé sa carrière professionnelle à Sedan (2000-2003) avant de passer un cap en rejoignant Paris (2003-2006), avec deux Coupes de France à la clé, puis Marseille (2006-2009). Il avait ensuite quitté la France pour poursuivre sa carrière en Espagne, en Chine, en Arabie saoudite et même en Colombie, avant de raccrocher en 2016 après une dernière pige au Havre.