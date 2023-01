OM-Hyères: Mourad Boudjellal a eu "peur de la branlée"

Absent samedi à Martigues pour assister au 32eme de finale de Coupe de France OM-Hyères, le président du club de National 2 Mourad Boudjellal est fier de ses joueurs malgré la défaite et l'élimination.

Il avait promis de ne pas venir à Martigues. Promesse tenue. En colère après le refus des instances du foot de jouer le 32eme de finale de Coupe de France OM-Hyères à Toulon, au stade Mayol, Mourad Boudjellal, président du club de National 2, a suivi la rencontre dans le Var "en tremblant à chaque minute." Malgré l’écart de niveau entre les deux formations, le HFC, bien que battu et éliminé par les Marseillais (2-0), a fait bonne figure.

"On a été dignes"

"J’avais vraiment peur de la branlée, donc 2-0 ça va, a réagi Mourad Boudjellal dans Var Matin. Quand tu vois 1-0, 2-0, on ne sait jamais comment ça va se terminer… Après, c’est l’OM, le salaire du jardinier est plus élevé que celui de mon meilleur joueur ! Ils en ont gardé pour la prochaine journée, et peut-être que nous aussi. On a été dignes, c’est un bon match. Maintenant place au championnat, on a fini de s’amuser !" Septième de N2 dans le groupe C, Hyères affrontera Jura Sud Foot le week-end prochain.