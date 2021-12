Naples: Hugo Maradona est décédé à l'âge de 52 ans

Hugo Maradona, le frère de Diego, est décédé ce mardi à l'âge de 52 ans à Naples des suites d'un infarctus.

Le frère cadet de Diego Maradona, Hugo, est mort mardi à Naples à l'âge de 52 ans, un peu plus d'un an après la disparition du génie argentin, a annoncé le club de foot napolitain sur son site internet. "Hugo Maradona est mort", a indiqué le Napoli dans un bref communiqué, confirmant une information des médias italiens selon lesquels il a succombé à un infarctus. Le président du club, Aurelio De Laurentiis, et l'équipe "se rassemblent autour de la famille de Maradona et s'unissent à elle dans la douleur causée par par la disparition d'Hugo", ajoute le texte.

Une carrière aux quatre coins du monde

Tout comme son grand frère, Hugo a également consacré sa vie au football, en débutant sa carrière en 1985 aux Argentinos Juniors. Ancien milieu de terrain, il a parcouru le monde et joué aux quatre coins du monde, notamment à Ascoli, au Rayo Vallecano et au Japon. Il fut également international argentin des moins de 16 ans (quatre sélections) et a participé au Mondial de la catégorie en 1985 (deux buts).

Après sa carrière, il a brièvement entraîné le club des Islanders de Porto Rico pendant 20 ans. Il s'était récemment présenté sur une liste de droite aux élections municipales, finalement remportées par la gauche.



Il était arrivé à peine majeur dans la grande cité portuaire du sud, en 1987, recruté par le Napoli, avant d'être prêté à Ascoli. Le 20 septembre de la même année, les deux frères s'étaient opposés lors d'un match remporté 2-1 par le Napoli, a rappelé le quotidien Il Corriere del Mezzogiorno. Sa disparition intervient treize mois après le décès de Diego Maradona, décédé à 60 ans. De la fratrie, il ne reste plus que Raul (55 ans), ancien attaquant formé à Boca Junior.