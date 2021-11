Naples: la superbe statue en hommage à Maradona

Le club de Naples a dévoilé dimanche, en marge du match gagné contre la Lazio en Serie A (4-0), une statue de Diego Maradona. Un peu plus d'un an après la mort de l'Argentin, la formation napolitaine lui rend un nouvel hommage.

Les buts de Dries Mertens, Piotr Zielinski et Fabian Ruiz ont offert une belle fête au public napolitain ce dimanche contre la Lazio (4-0) lors de la 14e journée de Serie A. Le large succès des napolitains a surtout permis de ne pas gâcher la soirée débutée par un hommage appuyé à Diego Maradona. Décédé le 25 novembre 2020, "El Pibe de Oro" a vu dimanche son ancien club dévoiler une superbe statue à son effigie.

Une action dans le pur style maradona

En plus d'une tunique spéciale avec le visage de l'Argentin imprimé dessus, le Napoli a montré au public massé au stade Armando Maradona, la statue de l'ancienne gloire du peuple parthénopéen.

Flanqué du maillot du club napolitain, où il a évolué entre 1984 et 1992, Diego Maradona est ainsi mis en scène en train de contrôler le ballon de la cuisse pour se lancer dans une course effrénée dont il avait le secret.

Léger bémol, et encore, cet enchaînement rappelle surtout une action mythique réalisée pendant la Coupe du monde 1986 avec l'Argentine. A moins que, justement, le sculpteur ait souhaité volontairement associer l'Albicelste et Naples.

En rappel de son surnom "El Pibe de Oro" (le gamin en or), le pied gauche de la légende de Naples et de l'Albiceleste est en or alors que le reste de la statue est en bronze. Le message "Grazie Diego" (merci Diego) est inscrit sur le piedestal. Inaugurée ce dimanche soir, la statue de Diego Maradona accueillera désormais les supporters napolitains à l'extérieur de leur antre.