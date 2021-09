National: nouvelle défaite du Red Star pour la première de l’intérimaire Habib Beye

Entraîneur intérimaire du Red Star, l’ancien défenseur de l’OM et consultant vedette sur Canal+, Habib Beye, n’a pu stopper la chute du club francilien en National. Ses joueurs ont concédé leur cinquième défaite en sept matchs face à Villefranche (0-1), ce vendredi à Bauer.

C’était l’attraction de la rencontre de National entre le Red Star et Villefranche Beaujolais, ce vendredi: la première d’Habib Beye en tant qu’entraîneur principal d’une équipe pro. Coach intérimaire du club francilien depuis le licenciement de Vincent Bordot (dont il était l'adjoint), le consultant vedette sur Canal+, survêtement du club sur le dos, a connu un court revers face au nouveau deuxième du championnat (0-1) malgré le soutien de Bauer et un passage à un système inédit en 3-4-1-2.

A 43 ans, Beye ambitionne de devenir le plus rapidement possible entraîneur principal d’une équipe et ne s’en est jamais caché. S’il passe actuellement son Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), son intérim n’est toutefois pas amené à durer vendredi prochain en Corse sur le terrain de Bastia-Borgo. Le Red Star, 16e de National et qui a concédé sa cinquième défaite en sept matchs, est à la recherche d’un coach diplômé.

Un stage au côté de Vieira à Palace?

"Avec 13 semaines à Clairefontaine, il est difficile d’être en responsabilité. Mais les gens savent à quel point je suis obsédé par ce métier, je sais que ça arrivera dans un futur proche. Je n'avais pas besoin de ce match pour savoir que ce métier est fait pour moi. Depuis quatre ans, je sacrifie tout pour avoir le diplôme. Chaque chose en son temps, c'est une construction", a-t-il lâché à l’issue de la rencontre à L’Equipe, qui assure que Beye pourrait réaliser un stage à l’étranger au côté de Patrick Vieira à Crystal Palace afin de peaufiner sa formation.

Les autres résultats de la 7e journée de National:

- Bourg-en-Bresse 1-0 Châteauroux

- Red Star FC 0-1 Villefranche

- Sète 0-0 Saint-Brieuc

- Laval 2-1 Le Mans

- Orléans 2-2 Annecy

- Sedan 0-0 Créteil

- Chambly 2-2 Bastia-Borgo

- Boulogne 2-3 Cholet

- Concarneau 0-0 Avranches.