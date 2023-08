National: recours en référé de Sedan pour suspendre sa relégation en Régional 1

Sedan ne compte pas baisser les bras. Le club a déposé un référé auprès du tribunal administratif de Paris pour suspendre sa relégation en Régional 1, alors qu'il évoluait en National la saison dernière.

Sedan, qui évoluait la saison passée en National, a déposé un recours en référé auprès du tribunal administratif de Paris pour obtenir la suspension de sa rétrogradation en Régional 1 (sixième division). Le référé suspension a été déposé samedi, a assuré Laurent Cotret, l'un des avocats du club.

Le CSSA veut se battre jusqu'au bout

Sedan espère ainsi éviter la relégation en Régional 1, décidée par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le 4 juillet et maintenue par le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) jeudi, malgré un avis favorable au club ardennais émis par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Sedan a également déposé samedi un recours pour excès de pouvoir, celui-ci visant à faire annuler les décisions de la FFF et de la DNCG.

Le temps est compté pour le club ardennais, puisque le National (troisième division), championnat dont il avait pris la saison passée la septième place, débute vendredi prochain, le 11 août.

Entre les décisions de la DNCG et de la FFF, Sedan a réuni derrière lui un groupe d'investisseurs mené par le banquier d'affaires rémois Guy Cotret, ancien président d'Auxerre et du Paris FC, et par le président des Girondins de Bordeaux Gerard Lopez. Ceux-ci seraient prêts à racheter les parts de l'actuel président Marc Dubois et à résorber la dette de 900 000 euros du club.

Fondé en 1919, Sedan a remporté la Coupe de France à deux reprises, en 1956 et 1961. Le club a effectué plusieurs saisons en Ligue 1, la dernière en 2006-2007.