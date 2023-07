Une bonne nouvelle pour Sedan en vue d'un retour en National

Le CNOSF, dont l'avis est consultatif, a approuvé ce lundi le dossier de repêchage du CS Sedan en National. La DNCG se penchera une nouvelle fois sur la question jeudi.

Les autorités sportives ont appelé la Fédération française de foot à reconsidérer la rétrogradation administrative de Sedan, ouvrant la voie à un retour en National 1 du club de foot sur le point d'être racheté. Les repreneurs seront en conséquence reçus par la DNCG, gendarme financier du football français jeudi, pour la troisième fois, a indiqué l'ancien président du club ardennais Francis Roumy.

Le CNOSF (Comité national olympique et sportif français), qui s'était réuni le 27 juillet, a rendu sa décision, consultative, ce lundi, a indiqué M.Roumy qui appuie l'arrivée de nouveaux investisseurs. Cet organisme a "proposé à la FFF de procéder à un nouvel examen de la situation" du club sedanais, a-t-il précisé.

Un pool d'investisseurs s'apprêterait à racheter le club

Sedan, qui a terminé la saison dernière à la 7e place de Nationale 1, a été rétrogradé en N2 lors de la première audience devant la DNCG, puis exclu des championnats fédéraux en appel.

Un pool d'investisseurs comprenant le banquier d'affaires rémois Guy Cotret, également ex-président d'Auxerre et du Paris FC, et le président des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez, s'apprêterait à racheter Sedan. Ils seraient prêts à racheter les parts de l'actuel président Marc Dubois et s'engageraient à résorber la dette de 900.000 euros, avec l'espoir de maintenir le club en National, avait indiqué une source proche du dossier mi-juillet. Ils ont l'ambition de bâtir un budget de 3,2 millions d'euros si le CSSA était repêché.