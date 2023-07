L'été fou de Nancy, finalement repêché en National

Après avoir été rétrogradé sportivement en National 2 puis en N3 pour raisons administratives, le club de Nancy a profité de l’exclusion de Sedan pour être repêché en National.

Ouf de soulagement pour les supporters de l’AS Nancy-Lorraine. L’été du club lorrain est placé sous le signe de l'ascenseur émotionnel. Après avoir été reléguée sportivement en National 2 puis en National 3 par la DNCG pour des raisons administratives, l’ASNL a frôlé le dépôt de bilan. Et la disparition pure et simple de la carte du football.

Une fin terrible pour un club historique qui a remporté deux titres majeurs (une Coupe de France en 1978 et une Coupe de la Ligue en 2006) et qui a vu éclore Michel Platini. Mais non seulement le club au chardon a évité la banqueroute, mais il a aussi reçu le feu vert pour évoluer en... National.

Les propriétaires de l'ASNL pensent à la remontée en Ligue 1 d'ici quatre-cinq ans

Première bonne nouvelle mardi : la commission d’appel de la DNCG annonce son repêchage en N2 avec encadrement de la masse salariale. La deuxième est tombée ce jeudi. Nancy a été repêché en National par la FFF, le club lorrain profitant de l’exclusion de Sedan des championnats nationaux. Même si ça relève presque du petit miracle, l’équipe entraînée par Benoît Pedretti figure donc dans le calendrier de National pour la saison 2023-2024 dévoilé ce jeudi. Nancy accueillera Villefranche le 11 août lors de la première journée. Un vrai soulagement pour Krishen Sud et Chien Lee, les deux propriétaires du club.

"Nancy mérite la N1, c'est un club historique, estime ce dernier sur France Bleu. Nous sommes très heureux de la décision de ce jeudi, pour les fans, pour la ville et pour les habitants." Et Krishen Sud de préciser : "Nous avons injecté plusieurs millions d'euros, mais je préfère ne pas donner de montant exact. Ce que je peux dire, c'est que sur les trois dernières années, depuis notre arrivée, nous avons mis au total 18,3 millions d'euros dans le club" Les deux propriétaires visent la remontée en Ligue 1 d’ici quatre-cinq ans. L’ASNL a quitté l’élite en 2017.