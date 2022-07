Nigeria: la fédération va lancer une enquête après une séance de tirs aux buts totalement lunaire

La finale de la Coupe de l’État d’Ogun, au Nigéria, s’est conclue jeudi par une séance de tirs aux buts improbable entre les Remo Stars et Ijebu United, avec un gardien immobile et des joueurs qui tirent en touche. Selon ESPN, la fédération nigériane va ouvrir une enquête pour déterminer si le match a été truqué.

Une véritable parodie. La finale de la Coupe de l’État d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria, s’est conclue jeudi par une séance de tirs aux but totalement lunaire entre les Remo Stars et Ijebu. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager lors du temps réglementaire (0-0) et Ijebu s’est finalement imposé 3 tirs aux buts à 0. Mais la séance décisive s’est déroulée dans une ambiance très étrange...

Une vidéo diffusée sur les réseaux par Ibukun Aluko, un journaliste nigérian, montre le gardien de Remo Stars totalement immobile lors d’une tentative adverse. L’un de ses partenaires envoie ensuite sa frappe en touche, en faisant mine de se tenir la tête de dépit. La séquence est rapidement devenue virale, suscitant son lot de moqueries et de commentaires suspicieux. Beaucoup y voient la preuve flagrante d’un match truqué.

Un acte de protestation?

Selon ESPN, la fédération nigériane va ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ce fiasco. Mohamed Sanusi, son secrétaire général, a qualifié l’incident de "très, très embarrassant". La Coupe de l’État d’Ogun est une compétition locale et ses deux finalistes accèdent directement au tableau final de la Coupe nationale. Remo Stars avait donc déjà obtenu sa qualification avant de saboter la séance de tirs aux buts.

Selon une source proche du propriétaire du club, citée par ESPN, il s’agirait d’un acte de protestation: "Notre équipe a été constamment maltraitée par la fédération. Nous ne voulions même pas participer à cette compétition mais on nous a convaincu de le faire. Lors de la finale, l’arbitre a pris des décisions douteuses, en nous refusant même un penalty flagrant. L’arbitre voulait que le match aille aux tirs aux buts, il n’a donné qu’une minute de temps additionnel."

"C'était la goutte de trop pour nous et nous avons décidé que nous ne disputerions pas les tirs au but. Mais ils nous ont dit que nous devions le faire ou nous risquions d'être disqualifiés pour ne pas avoir terminé le match. Nous avons donc dit que nous pouvions participer aux tirs aux but, mais ça ne signifie pas que nous devions marquer."

Les Remo Stars regrettent leur comportement

L’affaire fait beaucoup parler au Nigeria ces derniers jours. Dans les plus hautes sphères. Le président de la fédération Amaju Pinnick, qui était en ce début de semaine au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations féminine, suivrait le dossier de près, tout comme le président de l'Association de football de l'État d'Ogun, Ganiyu Majekodunmi.

De quoi mettre une grosse pression sur les Remo Stars, qui comment à regretter leur comportement. "Rétrospectivement, nous pouvons maintenant voir que c'était une erreur. Cela semble encore pire que notre décision initiale de ne pas jouer du tout", conclu la source d’ESPN proche de l’équipe.