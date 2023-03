Pays-Bas: un voisin en colère interrompt un match… en pénétrant en scooter sur le terrain

Un match de football de division inférieure entre le club de Veenhuizen et celui du Vitesse 63 a été perturbé par l’intrusion sur la pelouse d’un voisin en scooter, samedi aux Pays-Bas. Énervé par des feux d’artifice tirés par les supporters, qui ont effrayé ses chevaux, l’homme est venu exprimer son mécontentement auprès des joueurs et de l’arbitre.

Il a débarqué en short et t-shirt sur son scooter. L’air très énervé. Et il est entré directement sur le terrain. Un voisin s’est fait remarquer lors du match de football entre le club de Veenhuizen et celui du Vitesse 63, samedi, dans le nord des Pays-Bas. Alors que les deux équipes étaient à égalité (0-0), l’homme en question a fait irruption sur la pelouse avec son deux-roues, entraînant l’interruption de la partie, retransmises en direct par RTV Drenthe (un média local). Il a alors échangé quelques mots avec les joueurs et l’arbitre, avant de repartir en traversant le rectangle vert, toujours sur son scooter.

Le voisin (Wim Verhagen), dont la propriété est collée au stade, est venu se plaindre des feux d’artifices tirés par certains supporters. Le bruit des détonations aurait effrayé deux de ses chevaux, qui ont sauté par-dessus une clôture électrique alors que deux jeunes filles étaient en train de s’en occuper. De quoi mettre hors de lui Wim Verhagen. Après s’être pris la tête avec les supporters, il est allé trouver les entraîneurs sur le bord du terrain. Avant de stopper carrément la rencontre, sans se douter qu’il était filmé...

Un mauvais souvenir lié à sa fille

La séquence, assez improbable, est rapidement devenue virale aux Pays-Bas. Au point de faire réagir sa femme, Anel Verhagen. "Vous ne savez pas ce qui nous arrive. La vidéo circule partout. Nous en souffrons beaucoup et Wim en particulier", a-t-elle expliqué sur les réseaux. Avant de contextualiser le craquage de son mari, en expliquant que la fuite de leurs chevaux avait fait ressurgir un mauvais souvenir dans son esprit.

"Notre fille est tombée de cheval une fois. Elle a perdu connaissance. C’est arrivé près de chez nous. Jusqu’à ce que l’hélicoptère de secours arrive sur les lieux de l’accident, Wim a tenu la tête de notre fille inconsciente. Les détonations de samedi lui ont faire revivre ces émotions." Anel a également précisé que son conjoint, ancien licencié du club de Veenhuizen, "ne recommencera pas" en cas de nouvel incident. Après avoir laissé la tension retomber, les dirigeants de Veenhuizen ont prévu de solliciter une réunion avec Wim Verhagen, en précisant n’avoir jamais eu de souci avec lui jusqu’à présent.