Pierre Ménès présente ses excuses après les accusations d’agressions sexuelles

Au cœur de la tourmente après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", Pierre Ménès, journaliste de Canal+ a présenté ce lundi ses excuses pour ses agissements auprès de certaines de ses collègues.

Pierre Ménès change de ton. Après sa défense maladroite dans l’émission "Touche pas à mon poste" lundi dernier, le journaliste de Canal+, visé dans des affaires d'agressions sexuelles, a publié un message d’excuse sur son compte Twitter ce lundi matin. Il se retrouvait au cœur des critiques après l’exhumation de plusieurs comportements déplacés envers plusieurs de ses collègues féminines, après la diffusion du documentaire de Marie Portolano, "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste".

Canal+ avait été accusé d'avoir censuré des passages du documentaire, notamment une interview de Pierre Ménès, lors de laquelle il expliquait pourquoi il avait embrassé sur la bouche par surprise la présentatrice Isabelle Moreau, lors de la centième du Canal Football Club. Il avait aussi confié ne plus se souvenir avoir soulevé la jupe de Marie Portolano sur le plateau de la même émission.

Une autre séquence de Pierre Ménès avait été exhumée sur les réseaux sociaux lors de laquelle il embrassait la chroniqueuse Francesca Antoniontti lors de l'émission "Touche pas à mon poste". Le tollé suscité par ces séquences et les indignations politiques ont finalement poussé Ménès à faire son mea culpa. "Chères Isabelle Moreau, Marie Portolano et Francesca Antoniotti, je souhaite vous présenter mes sincères excuses", a-t-il écrit en préambule.

"Depuis la diffusion du doc de Marie Portolano, beaucoup de victimes se sont exprimées notamment à mon encontre. J’écoute et je respecte la parole libérée. Après avoir échangé avec chacune de ces victimes, et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé que ne se justifiaient aucunement. J’ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l’intention de le faire directement ou indirectement. C’est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères."