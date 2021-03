Accusé de sexisme et d'agressions sexuelles, Ménès viré des commentaires de FIFA par EA Sports

Pierre Ménès ne sera plus commentateur dans le jeu FIFA. L'éditeur EA Sports a annoncé ce jeudi mettre un terme à sa collaboration avec le consultant de Canal+, mis en cause pour des comportements inappropriés avec des femmes journalistes.

Les joueurs de FIFA 22 n'entendront pas Pierre Ménès pendant leurs matchs. Le consultant de Canal+ ne sera plus aux commentaires du jeu vidéo de football, a annoncé jeudi EA Sports. Après avoir fait savoir la veille qu'une réflexion était en cours, l'éditeur américain a décidé de mettre fin à cette collaboration, en raison des accusations d'agressions sexuelles qui concernent le journaliste.

Dans un commniqué, EA Sports explique sa décision: "Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22, ni dans les versions ultérieures du jeu".

"Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel", ajoute EA Sports.

Des paramètres à changer pour désactiver les commentaires sur FIFA 21

Les commentaires de Pierre Ménès ne sont toutefois pas retirés de FIFA 21, la version actuelle du jeu vidéo le plus vendu en France. Auprès de RMC Sport, EA Sports explique cette décision: "Le contenu des commentaires est une fonctionnalité complexe de nos titres FIFA. À la différence d'autres jeux de sport, FIFA propose des commentaires d'action et d'analyse sur un grand nombre de langues différentes. Supprimer les commentaires de Pierre Ménès de FIFA 21 affecterait l'expérience du joueur français car de nombreuses mécaniques de jeu ne déclencheraient plus les commentaires appropriées à la situation".

"Nous construisons notre catalogue de commentaires en français depuis de nombreuses années, et enlever les commentaires de Pierre Ménès aujourd'hui reviendrait à supprimer rétroactivement les scènes d'un personnage d'une longue série TV. Nous avons donc décidé de ne pas revenir en arrière et de ne pas mettre à jour les jeux déjà lancés", nous indique aussi EA Sports. Les joueurs de FIFA 21 qui souhaiteraient se passer des commentaires de Pierre Ménès sont invités à modifier les paramètres du jeu, pour désactiver les voix françaises ou activer une autre langue.

Accusé de sexisme et d'agressions sexuelles par plusieurs journalistes, Pierre Ménès était aux commentaires du jeu depuis FIFA 17. Il avait remplacé Franck Sauzée, et accompagnait Hervé Mathoux.