Portugal: le club de Coimbra sans nouvelle du fils de Drogba

Récemment recruté par le centre de formation de Coimbra, Isaac Drogba, 21 ans et fils de Didier Drogba, n'est plus réapparu au club portugais depuis le mois de janvier.

Drogba, prénom Isaac. Né le 15 décembre 2000, Isaac Drogba est le fils de Didier Drogba, légende du foot ivoirien, de Chelsea et de l’OM pour ne citer que les clubs les plus marquants de sa carrière. Agé de 21 ans, il évolue au poste d’attaquant, comme papa. Il a été recruté en septembre par le club portugais de Coimbra où il évolue avec les U23. Le souci, c’est que le jeune attaquant a disparu…

Un manque d'implication

Selon la presse portugaise, Isaac Drogba a demandé la permission à son club de retourner en France pour passer des examens pour ses études. Et il n’est jamais plus réapparu depuis. "Nous nous sommes mis d’accord sur une date de retour et il ne s'est pas présenté, a indiqué Miguel Carvalho, coach des U23 de Coimbra, au site ZeroZero. On ne sait rien, ne sait pas s’il reviendra."

D’après le coach, Isaac Drogba dispose d’un solide bagage physique et technique mais n’était pas un grand bosseur. Son manque d’implication pourrait expliquer son choix de quitter l’académie du club portugais. Après une blessure, Isaac Drogba avait été relégué en équipe B.