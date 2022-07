Amical: Chelsea démarre par une victoire face au Club America (malgré une énorme bourde)

Sans N'Golo Kanté, privé de tournée américaine en raison de son statut vaccinal, Chelsea a bien lancé sa saison par un succès en amical face aux Mexicains du Club America (2-1). Seul bémol : l'improbable but contre son camp de Reece James.

Idéal pour prendre confiance. Chelsea s’est imposé 2-1 face aux Mexicains du Club America, lors d’un match amical disputé dans la nuit de samedi à dimanche au Allegiant Stadium, près de Las Vegas (Nevada). Pour ce premier match de pré-saison, le coach Thomas Tuchel a fait tourner, en laissant sur le banc Mason Mount, Christian Pulisic, Timo Werner, Reece James, Marcos Alonso, César Azpilicueta et Jorginho, tous rentrés en deuxième mi-temps. Et après une première période qui s'est soldé par un score nul et vierge, ce sont les entrants qui ont fait la différence.

La belle bourde de Reece James

Werner a inscrit le premier but à la 55e, sur un service de Reece James près du point de penalty. Club America est revenu au score à la 60e après une passe en retrait catastrophique de Reece James vers son gardien Marcus Bettinelli, pris à contre-pied et qui n'a rien pu faire pour empêcher le ballon de rentrer dans ses cages. C’est à la 83e que Mount a permis aux siens de reprendre l’avantage d’une jolie frappe à l’entrée de la surface, bien trouvé par Marcos Alonso. Chelsea poursuivra sa série de matchs amicaux aux Etats-Unis contre Charlotte FC et Arsenal.

Le Club America jouera de son côté ces dix prochains jours contre deux autres cadors européens, Manchester City et le Real Madrid. Les Blues se sont rendus aux Etats-Unis sans le champion du monde français N'Golo Kanté ni l'Anglais Ruben Loftus-Cheek, qui ne répondent pas aux conditions d’entrée sur le territoire américain en raison de leur statut vaccinal anti-Covid.