Angleterre: Pennant déclaré en faillite après la reprise de sa maison par des trafiquants de drogue

Selon la presse britannique, Jermaine Pennant aurait été déclaré en faillite par le tribunal de Birmingham. L’ancien ailier de l’équipe d’Angleterre, passé par Arsenal et Liverpool, n’aurait pas honoré ses paiements hypothécaires et cumulerait plus d’un million d’euros de dettes. Ces derniers mois, sa maison abandonnée dans le Cheshire a été récupérée par des trafiquants de drogue, qui l’ont transformée en lieu de production de cannabis.

Cinq ans après la fin de sa carrière, Jermaine Pennant traverse une période difficile outre-Manche. Selon la presse britannique, l’ancien ailier de l’équipe d’Angleterre (24 sélections) serait en dans une situation financière particulièrement compliquée. Le tribunal du comté de Birmingham l’aurait même déclaré en faillite. L’ex-joueur de Premier League, passé par Arsenal, Liverpool, Leeds, Watford, Wolverhampton ou Stoke City, n’aurait pas honoré ses paiements hypothécaires. Ses biens immobiliers devraient être prochainement saisis.

Après être apparu dans plusieurs émissions de téléréalité, comme Celebrity Big Brother, Pennant a créé une société liée aux médias qui a été dissoute il y a deux ans. Le droitier de 39 ans, qui traîne une réputation sulfureuse en Grande-Bretagne, cumulerait aujourd’hui plus d’1,1 million d’euros de dettes, auprès de différents créanciers, dont le fisc britannique (HM Revenue and Cutstom), des conseils municipaux et des sociétés de services publics.

Sa maison transformée en ferme de cannabis

Le Daily Mail rappelle que Jermaine Pennant a acquis en 2006 une maison dans le Cheshire, qui était inoccupée depuis 2020 et sa séparation avec Alice Goodwin, sa compagne de l’époque. Il y a quelques mois, des trafiquants de drogue ont pris possession de la villa pour la transformer en lieu de production de cannabis. Un homme de 35 ans a été arrêté par les autorités locales dans cette affaire.