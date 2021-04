Arsenal: Arteta révèle que les dirigeants se sont excusés auprès de lui pour la Super League

En conférence de presse, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a expliqué que les dirigeants du club s'étaient excusés d'avoir semé la pagaille avec la Super League.

Les dirigeants d'Arsenal regrettent "d'avoir perturbé l'équipe". En conférence de presse, à la veille du match des Gunners contre Everton en Premier League (vendredi 21h00 sur RMC Sport 1), Mikel Arteta a expliqué que ses dirigeants lui avaient parlé pour présenter leurs excuses par rapport à leur implication dans la Super League.

"Oui, en commençant par Vinai (Venkatesham, le directeur exécutif, ndlr), les propriétaires et tous ceux qui ont été impliqués dans le processus. Tous avaient une bonne intention pour défendre le club et le mettre dans la meilleure position pour aujourd'hui et pour le futur. Mais ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient aurait de terribles conséquences et que c'était une erreur", a raconté l'entraîneur espagnol, satisfait que l'affaire ait été "bien gérée en interne".

Les frères Kroenke ont apporté des réponses à Arteta

Interrogé sur les frères Kroenke, propriétaires du club, Mikel Arteta a expliqué avoir eu de bons échanges avec eux sur le sujet: "Comme toujours, chaque fois que nous avons besoin de quelque chose et chaque fois que quelque chose se passe, ils sont immédiatement prêts à agir, à donner les réponses qu'ils peuvent donner, à nous apporter le soutien qu'ils peuvent donner. Ils l'ont encore fait ici".

"Ils se sont évidemment excusés. Ils se sont excusés d'avoir perturbé l'équipe, de ne pas avoir eu la capacité ou l'aptitude à communiquer d'une manière différente plus tôt, pour expliquer leur point de vue", a conclu l'ancien adjoint de Pep Guardiola.