Arsenal - Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

C’est le face à face le plus attendu de la Premier League. Ce mercredi, Arsenal reçoit Manchester City pour le choc de la saison. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Arsenal – Manchester City en direct !

En octobre dernier, le match d’Arsenal en Ligue Europa a été décalé. Ainsi, le calendrier de Premier League a dû s’adapter. C’est pourquoi la douzième journée de championnat se déroule ce mercredi soir. Les Gunners occupent actuellement la première place du classement avec 51 points et 16 victoires.

Cependant, les deux dernières rencontres d’Arsenal ont été compliquées, et les joueurs de Mikel Arteta se sont inclinés contre Everton (1-0), avant d’obtenir un match nul face à Brentford (1-1). Du côté de Manchester, la City tient la seconde place du podium avec 48 points. Les coéquipiers d’Erling Haaland ne sont donc qu’à trois points de leur adversaire du jour. D’autre part, l’équipe de Manchester City possède la meilleure attaque du championnat, avec 56 buts inscrits en 22 rencontres. Par ailleurs, ce n’est pas la première rencontre entre la City et les Gunners cette année. En effet, les deux clubs anglais se sont affrontés à l’occasion de la FA Cup en janvier dernier. La City avait alors remporté le match (1-0). À quelques jours du choc de la Ligue des Champions, les Citizens ont l’occasion de renouer avec la victoire, et de mettre au point les derniers réglages tactiques. Voici comment regarder en direct le match Arsenal – Manchester City !

Match Arsenal – Manchester City en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre entre Arsenal et Manchester City est diffusée ce mercredi soir sur la chaîne CANAL+ FOOT. Le coup d’envoi est donné à 20 heures 30 par l’arbitre Anthony Taylor, sur la pelouse de l’Emirates Stadium. La chaîne CANAL+ FOOT est disponible via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34, 99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 45, 99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois. Ainsi, vous assistez à tous les matchs de Premier League, mais également à de nombreux contenus exclusifs. Émissions, statistiques, temps forts et replay vous plongent dans l’actualité de vos compétitions préférées.

