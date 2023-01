Arsenal – Manchester United : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce dimanche, ne manquez pas le choc de Premier League entre Arsenal et Manchester United. La rivalité entre les deux clubs est à son plus haut niveau. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Arsenal – Manchester United !

Les joueurs de Mikel Arteta se sont imposés la semaine passée face à Tottenham (0-2), ce qui leur permet de conforter leur avance dans le classement. Ainsi, les Gunners sont premiers avec 8 points d’avance sur les champions en titre.

Offre Canal+ Abonnez-vous ! Pour voir le match Arsenal - Manchester United, profitez de l'abonnement Canal+ ! J'en profite !

Fort de ses 15 victoires et de ses 42 buts inscrits, Arsenal affronte cette semaine les Red Devils, quatrièmes avec 38 points. Manchester United est au coude à coude avec Newcastle, et à seulement un point derrière la City. Erik ten Hag et ses hommes vont donc tout faire pour renouveler l’exploit de septembre dernier. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Arsenal – Manchester United !

Regardez le match Arsenal – Manchester United uniquement sur Canal+ !

Ce dimanche 22 janvier à 17 heures 30, suivez en direct le match Arsenal – Manchester United sur la chaîne TV CANAL+. Vous retrouvez le coup d’envoi depuis l’Emirates Stadium en souscrivant l’offre d’abonnement CANAL+ avec engagement de 24 mois, au prix de 22, 99 euros par mois pendant douze mois, avant un passage à 27, 99 euros par mois. Ainsi, vous profitez de nombreux contenus sportifs exclusifs, des matchs, des interviews et des émissions spéciales pour connaître toute l’actualité de vos sports préférés. Les amateurs de cinéma ne sont pas en reste avec le catalogue CANAL+. Les films du box-office, les films cultes et les séries originales sont au rendez-vous ! En plus, tous les programmes sont disponibles en 4K UHD, sur les écrans compatibles. Mais ce n’est pas tout ! les chaînes TV CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS diffusent des documentaires et des contenus adaptés à tous les âges.

Cliquez ici pour retrouver l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.