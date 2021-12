Boxing Day: le gros carton d'Arsenal contre Norwich, Tottenham se balade face à Crystal Palace

Arsenal à Norwich (5-0) et Tottenham face à Crystal Palace (3-0) n’ont pas tremblé lors du Boxing Day et restent à la lutte pour la 4e place, pendant que West Ham a perdu du terrain en s’inclinant face à Southampton (3-2).

Les "baby Gunners" continuent de porter Arsenal. Ce dimanche, face à Norwich (5-0) lors du Boxing Day, c’est surtout Bukayo Saka et Martin Odegaard qui ont brillé, avec un doublé pour le premier et deux passes décisives pour le second. Après un début de mois de décembre compliqué, les joueurs de Mikel Arteta se sont remis à l’endroit et ont enchaîné quatre succès en quatre matchs de Premier League.

La défense de Norwich a pris l’eau de tous les côtés, sur les percussions de Saka, qui a pu enrouler deux fois pied gauche pour tromper Angus Gunn, ou sur les phases de construction d’Arsenal. Kieran Tierney, Alexandre Lacazette sur pénalty et Emile Smith Rowe, buteur pour la 8e fois de la saison en championnat, et pour la 3e fois de suite en sortie de banc, ont accompagné Bukayo Saka au tableau d’affichage.

Avec ce succès, Arsenal conserve sa quatrième place au championnat et creuse l’écart du West Ham, défait à domicile contre Southampton (3-2). Mais les Gunners restent à portée de fusil de Tottenham, qui a fait le boulot dans le derby face à Crystal Palace (3-0).

Kane et Son buteurs

Harry Kane et Lucas Moura ont permis aux Spurs de faire la différence en première période, avant l’exclusion de Wilfried Zaha qui a douché les minces espoirs de retour des Eagles. Heung-Min Son a conclu la démonstration en fin de rencontre, son 8e but de la saison en Premier League.

Tottenham, 5e, pointe donc à six points d’Arsenal, mais avec trois matchs en retard à disputer contre Burnley, Brighton et Leicester. Leur programme allégé au mois de décembre leur permet d’arriver plus frais que les autres équipes dans cette période des fêtes, mais ils pourraient le payer plus tard, au moment de disputer tous leurs matchs reportés.