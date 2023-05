Brentford - Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche après-midi marque la fin de la saison 2022 / 2023. Parmi les 10 affiches, Brentford accueille Manchester City. Ici, on vous dit tout pour suivre le match en direct.

Titré le week-end dernier après la défaite d’Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forrest, Manchester City a fêté son titre avec une victoire face à Chelsea sur la plus petite des marges.

Une nouvelle victoire qui permet aux hommes de Pep Guardiola de compter 88 points au compteur avant la rencontre face à Brighton. Pour ce nouvel exercice, Manchester City pourrait à nouveau terminer la saison avec plus de 90 points au compteur. Si l’esprit des joueurs de Manchester City est désormais tourné vers la finale de la FA Cup face à Manchester United et la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter, Brentford n’a plus grand-chose à espérer de cette fin de saison. Neuvièmes du classement avec un bilan de 14 victoires, 14 matchs nuls et 9 défaites, les anciens coéquipiers de Christian Eriksen sont assurés de se maintenir et sont trop loins pour prétendre aux places européennes. Mais avant de penser à la saison suivante, Brentford aimerait s’accrocher le scalp d’un grand d’Angleterre. Pour cette rencontre, Pep Guardiola pourrait faire tourner son effectif afin de donner du temps de jeu à des joueurs moins utilisés depuis le début de saison.

Brentford – Manchester City : à quelle heure ?

Cette affiche entre Brentford et Manchester City est à suivre ce dimanche dès 17 heures 30 sur les antennes de CANAL+ Foot. Pour suivre la rencontre dans les meilleures dispositions, la chaîne cryptée propose un large panel d’offres comme l’offre CANAL+ Sport. En optant pour cet abonnement, le souscripteur peut accéder à 100 % des chaînes du groupe CANAL+ mais également à d’autres diffuseurs comme beIN SPORTS ou Eurosport. Dans sa version avec 24 mois d’engagement, cette offre est proposée au prix de 34.99 euros par mois.

