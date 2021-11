Brentford va garder son maillot pour la saison prochaine, pour éviter les dépenses des supporters

Notamment pour soulager le porte-monnaie des supporters, Brentford a décidé de ne pas produire de maillot domicile différent pour la saison 2022-2023. Ceux de cette année, la première de l'histoire du club en Premier League, seront conservés.

Surprenant 14e de Premier League pour sa première saison parmi l'élite, avec notamment une victoire d'entrée 2-0 contre Arsenal, le promu Brentford FC a pris une décision peu commune: son maillot domicile actuel sera reconduit la saison prochaine. Il ne s'agit donc plus d'une édition 2021-2022, mais 2021-2023. Le club l'a annoncé mercredi, avec cette accroche: "Faire durer les souvenirs plus longtemps".

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

Pour Brentford, cette décision est une façon de remercier le public. "Le respect, le progrès et la solidarité sont nos trois valeurs fondamentales au Brentford FC, comme beaucoup de nos fans le savent. Nous croyons également que le football doit être abordable pour nos supporters et nous sommes conscients de la nécessité pour le sport de se concentrer davantage sur la durabilité. C'est pourquoi, lorsque nous avons discuté de cette idée, tout le monde au club l'a soutenue", affirme le directeur général Jon Varney.

Le club peut ainsi se satisfaire "d'aider un peu l'environnement" avec son équipementier Umbro. "Ce n'est qu'un petit geste, mais nous pensons qu'il sera utile", souligne le communiqué.

Un maillot très populaire

"Cette saison, notre participation à la Premier League signifie que les revenus que nous recevons de la diffusion TV et des partenariats commerciaux dépassent de loin les revenus que nous pouvons générer de la vente au détail. Donc c'est le moment idéal pour nous d'essayer quelque chose de différent sans que cela ait un impact matériel sur nos revenus", indique aussi le club, précisant aussi que ce choix était aussi une façon de répondre aux défis logistiques posés par la demande considérable des supporters.

"Tous nos kits ont été très demandés cette saison, mais notre maillot domicile a été particulièrement populaire, assure Bretford. Nous avons passé des commandes supplémentaires lors de notre promotion en Premier League et nous nous sommes approvisionnés avant Noël. Cette décision nous permet de maintenir des niveaux de stock plus élevés et d'améliorer à la fois la disponibilité et les délais de livraison pour ceux qui souhaitent acheter un maillot qui sera désormais valable au-delà de la fin de cette saison".