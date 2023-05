Brighton - Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Match en retard de la trente-deuxième journée de Premier League ce mercredi. A domicile, Brighton accueille Manchester City. Voyons ensemble comment suivre la rencontre en direct.

Déjà assuré du titre, Manchester City se déplace sur la pelouse de Brighton. Et pour cette rencontre face à l’une des belles surprises de cet exercice 2022 / 2023, Pep Guardiola pourrait être tenté de faire tourner son effectif alors que se profilent la finale de la FA Cup contre Manchester United le 3 juin prochain et surtout la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan, une semaine plus tard.

Après 36 matchs disputés, les Citizens comptabilisent 88 points et un bilan de 28 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. En remportant leurs deux dernières rencontres, City pourrait une nouvelle fois s’afficher proche de la barre des 100 points. En face, Brighton a un dernier espoir d’accrocher la cinquième place, promise à Liverpool. Mais pour cela, il faudra l’emporter face aux joueurs de Manchester City. Sixièmes au classement, les joueurs de Brighton affichent un bilan de 18 victoires, 7 matchs nuls et 11 défaites pour 61 points au compteur. Mais depuis quelques journées, Brighton alterne entre le bon et le moins bon. Sur leurs deux dernières sorties, les joueurs de Brighton ont concédé une lourde défaite face à Newcastle (4-1) avant de venir à bout de Southampton le week-end dernier.

Brighton – Manchester City : à quelle heure ?

Pour suivre cette affiche en direct entre Brighton et Manchester City, rendez-vous ce mercredi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Foot. Si vous ne disposez pas encore d’un abonnement, sachez que CANAL+ propose plusieurs offres dont l’offre CANAL+ Sport qui vous permet, à partir de 34,99 euros par mois et avec 24 mois d’engagement, de suivre l’intégralité des chaînes de CANAL+ en plus des diffusions d’Eurosport et de beIN SPORTS. Idéal pour suivre l’épilogue de la saison dans les grands championnats.

