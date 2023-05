Championship: Le capitaine de Luton victime d'un grave malaise en plein match et évacué sur civière

Alors que Luton et Coventry s'affrontent ce samedi à Wembley en finale de barrages de Championship pour une montée en Premier League, Tom Lockyer, capitaine de Coventry, a été victime d'un grave malaise en plein match et a dû être évacué sur civière.

Grosse frayeur en pleine finale de barrages pour la montée en Premier League. Dans un match disputé entre Luton et Coventry ce dimanche à Wembley, le capitaine des Hatters Tom Lockyer s'est effondré sur la pelouse, victime d'un grave malaise alors qu'il reculait pour se replacer. Le joueur de Luton a été évacué sur civière avec un masque à oxygène.

"Réveillé et conscient"

Selon les dernières informations, Tom Lockyer est "réveillé et conscient". "Nous sommes en mesure d'annoncer qu'après s'être effondré sur le terrain, Tom Lockyer a été emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires. Il réagit et parle à sa famille, qui est à ses côtés. Nous sommes tous avec toi, Locks", communique le club sur Twitter.

A la 12e minute de jeu, le défenseur de 28 ans s'est effondré sur la pelouse alors qu'il n'y avait aucun joueur autour de lui et a été évacué sur civière avec un masque à oxygène après avoir été soigné par le personnel médical. Il a été remplacé par Reece Burke. Il a été emmené dans la salle médicale du stade, et ses parents se sont précipités des tribunes pour le voir. La cause de la détresse du joueur n'est pas claire à ce stade.

Buteur héroïque lors de la demi-finale

Le journaliste de Sky Sports David Craig a déclaré: "Tom Lockyer a été sorti du terrain par le personnel médical de Wembley et de Luton Town, il était conscient lorsqu'il a traversé le tunnel. Il a été emmené dans la salle médicale, nous ne connaissons pas encore la nature de sa détresse, mais ses parents, qui sont tous deux présents aujourd'hui, sont descendus de la tribune et sont avec lui."

Lockyer avait marqué le but de la victoire pour Luton lors de la demi-finale contre Sunderland au début du mois. Le capitaine avait également été nommé récemment Joueur de la saison de Luton.