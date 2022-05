Chelsea: la mise au point très ferme d'Abramovich sur la vente du club

Dans un communiqué publié ce jeudi, le porte-parole de Roman Abramovich dénonce "les spéculations" liées au processus de vente de Chelsea. Il est rappelé que le produit net de cette vente sera versé à une fondation caritative.

Roman Abramovich sort du silence. Enfin, son porte-parole. Dans un communiqué publié ce jeudi soir sur le site de Chelsea, ce dernier dénonce "les spéculations" liées au processus de vente du club.

Visé par des sanctions de Londres après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Abramovich s’est résolu début mars à lâcher les Blues, en promettant que le "produit net" de la vente serait versé à une fondation caritative au profit de "toutes les victimes de la guerre en Ukraine". Il a aussi précisé qu'il ne demanderait pas le remboursement des prêts qu'il a concédés au club londonien, estimés à 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d'euros).

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

Depuis, plusieurs candidats au rachat ont émergé. Selon la presse britannique, l'offre privilégiée par la banque Raine - en charge du processus de vente - serait celle présentée par le co-propriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, associé à son partenaire chez les Dodgers, Mark Walter, l'homme d'affaires britannique Jonathan Goldstein, le milliardaire suisse Hansjorg Wyss et le fonds d'investissement américain Clearlake Capital.

Ils sont entrés dans une période de négociation exclusive. Le porte-parole d’Abramovich confirme que les bénéfices nets de la vente seront versés à une association caritative. La création de cette fondation a été confiée à "des hauts représentants d'organismes membres des Nations Unies et à de grandes organisations caritatives mondiales".

"Les bénéfices iront à de bonnes causes"

"M. Abramovich n'a pas été impliqué dans ce travail et il a été géré de manière indépendante par des experts ayant des années d'expérience dans les organisations humanitaires", est-il précisé. Autre point important : le milliardaire russe "n'a demandé le remboursement d'aucun prêt - de telles suggestions sont entièrement fausses - tout comme les suggestions selon lesquelles M. Abramovich aurait augmenté le prix du club à la dernière minute".

"Suite aux sanctions et autres restrictions imposées à M. Abramovich par le Royaume-Uni depuis l'annonce de la vente du club (...) les fonds seront gelés et soumis à une procédure légale régie par les autorités. Ces fonds sont toujours destinés à la fondation. Le gouvernement est conscient de ces restrictions ainsi que des implications juridiques. Pour être clair, M. Abramovitch n'a aucun accès ni contrôle sur ces fonds et n'aura aucun accès ni contrôle dessus après la vente. Malgré l'évolution des circonstances depuis la mise en vente, il reste déterminé à trouver un bon propriétaire pour le Chelsea FC et à s'assurer que les bénéfices iront à de bonnes causes", peut-on aussi lire dans ce communiqué.

Chelsea, troisième de Premier League, espère avoir un nouveau propriétaire en place d'ici la fin mai, de manière à préparer la saison prochaine dans la sérénité. Les sanctions actuelles empêchent toute signature de contrat avec les joueurs.