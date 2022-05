Chelsea: Abramovich pourrait revenir sur une de ses promesses et compliquer la vente

Selon The Times, Roman Abramovich pourrait finalement ne pas effacer la dette de 1,8 milliard d'euros que son club en vente, Chelsea, lui doit. Ce qui serait une grosse épine dans le pied du futur propriétaire.

À l'annonce de la mise en vente de Chelsea, le 2 mars, Roman Abramovich avait écrit noir sur blanc: "Je ne demanderai pas le remboursement des prêts". Un geste financier très important, car la presse britannique estime que le club londonien doit 1,8 milliard d'euros à son richissime propriétaire russe. Mais d'après une information rapportée mardi par The Times, la promesse pourrait ne pas être tenue.

Des acteurs proches du dossier craignent que l'oligarque décide finalement de récupérer son argent. Un indice le suppose: Chelsea aurait fait part, au gouvernement britannique et aux potentiels acquéreurs, de sa volonté de restructurer la vente. Le changement de plan impliquerait que la dette soit finalement remboursée auprès d'une opaque société de Jersey qui appartiendrait à Abramovich.

Si une telle décision était confirmée, la marge de manoeuvre du futur propriétaire se réduirait considérablement. Cela obligerait à gonfler l'investissement initial, ou à adopter une stratégie d'austérité possiblement synonyme de fuite des talents.

Négociations exclusives avec le consortium de Boehly

Aux dernières nouvelles, le consortium mené par Todd Boehly, co-propriétaire des Los Angeles Dodgers (baseball), serait entré en négociations exclusives avec la banque d'affaires Raine pour conclure le rachat. L'homme d'affaires américain est associé dans ce projet avec son partenaire des Dodgers, Mark Walter, avec le Britannique Jonathan Goldstein, le milliardaire suisse Hansjorg Wyss et le fonds d'investissement américain Clearlake Capital.

D'autres offres existent. La dernière en date émane de Jim Ratcliffe. Le patron du géant de la chimie Ineos, déjà propriétaire du club de Nice et de l'équipe cycliste Ineos-Grenadiers, a formulé une proposition de 4,25 milliards de livres (5 milliards d'euros). Stephen Pagliuca, co-propriétaire des Boston Celtics (basket), et Martin Broughton, ancien président de Liverpool et de British Airways, se sont aussi positionnés.

Chelsea espère avoir un nouveau propriétaire en place d'ici la fin mai, de manière à préparer la saison prochaine dans la sérénité. Les sanctions actuelles empêchent en effet toute signature de contrat avec les joueurs.