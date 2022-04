Qui est Todd Boehly, le grand favori pour le rachat de Chelsea?

Le milliardaire américain Todd Boehly serait le grand favori au rachat de Chelsea selon Sky Sport et la BBC. Co-propriétaire de la franchise de baseball des Dodgers, il pourrait même entrer en négociations exclusives rapidement, et ce malgré l'offre de dernière minute de Jim Ratcliffe.

C'est peut-être lui, le successeur de Roman Abramovitch à la tête des Blues. Leader d'un consortium d'investisseurs en passe d'entrer en négociations exclusives pour le rachat de Chelsea, Todd Boehly avait présenté une offre de 2,5 milliards de livres sterling. Le businessman américain de 46 ans à la fortune estimée à 3,6 milliards de livres, est déjà copropriétaire des Dodgers, une franchise de baseball américaine, et des Los Angeles Sparks, une équipe de basket-ball féminine américaine et détient une part dans la célèbre franchise NBA des Lakers.

PDG d'une entreprise aux multiples investissements

Son consortium comprend le milliardaire suisse Hansjorg Wyss, premier à avoir publiquement fait part de sa volonté de racheter le club londonien, la responsable américaine des relations publiques Barbara Charone, l'homme d'affaires britannique Jonathan Goldstein et le journaliste britannique Daniel Finkelstein.

En dehors des différents terrains sportifs, Todd Boehly est cofondateur, directeur général, président et membre de contrôle d'Elridge Industries, une société d'investissements privée située à Greenwich, dans le Connecticut. Il est également le PDG par intérim de la Hollywood Foreign Press Association depuis octobre 2021.

Issu d'une famille d'origine allemande, Todd Boehly a grandi aux Etats-Unis et fut diplômé de la Landon School de Bethesda, dans le Maryland, en 1991. Il était membre de l'équipe de lutte de l'école, qui a remporté le championnat universitaire en 1990 et 1991. Depuis, l'établissement a rebaptisé ses installations "Boehly Family Wrestling Room" en hommage à la réussite de son ancien élève.

Des débuts chez Guggenheim Partners

Cinq ans plus tard, l'Américain est à nouveau diplômé, cette fois-ci dans le domaine de la finance, à la London School of Economics. En parallèle de ses études, il commence à travailler à la Citibank, puis au Credit Suisse First Boston, afin d'acquérir une certaine expérience dans le secteur financier. Quittant définitivement l'école et les petits boulots, Boehly rejoint Guggenheim Partners en 2001 et lance son activité d'investissement en crédit de la société. Il gravit les échelons jusqu'à devenir président de la société.

Il a ensuite construit un accord majeur en 2013, entre Time Warner Cable et la célèbre équipe de baseball Los Angeles Dodgers pour créer SportsNet LA - un réseau régional pour diffuser tout ce qui concerne les Dodgers. Mais sa véritable ascension arrivera en 2015, lorsque le futur magnat américain investit dans certains des actifs qu'il a collectés chez Guggenheim, notamment The Hollywood Reporter, Dick Clark Productions et Security Benefit pour fonder son entreprise actuelle, Eldridge Industries.

Proche de devenir propriétaire de Washington Spirit fin 2021

Il est également devenu propriétaire d'une entreprise technologique, a investi dans l'immobilier et s'est impliqué dans l'industrie alimentaire. "Je pense qu'être diversifié nous aide vraiment à surmonter les cycles économiques", expliqueit en 2021 celui dont l'entreprise détient des participations dans des dizaines d'entreprises allant de l'assurance à la technologie en passant par les médias. Un mélange qui, selon lui, assure "la stabilité" de sa base de financement.

Le milliardaire souhaite depuis investir dans le sport de façon aussi divers que pour le reste de sa fortune, et après le basket masculin et féminin et le baseball, Todd Boehly, qui a entre temps crée une école de business à son nom, cherche désespérément un club de foot. Le 14 décembre 2021, il avait d'ailleurs été annoncé que Boehly était à la tête d'un groupe de propriétaires en négociations exclusives pour acheter une participation majoritaire à Washington Spirit, équipe de MLS. Mais alors qu'il était en passe de finaliser le rachat, l'Américain s'est finalement retiré des négociations le 12 janvier 2022, visiblement plus intéressé par Chelsea.