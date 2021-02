Chelsea : la "triste" Saint-Valentin de Thomas Tuchel

Dans un entretien à Sky Sports, l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel reconnait que sa famille, restée à Paris, lui manque beaucoup.

Voilà un mois que Thomas Tuchel a pris les commandes de Chelsea. Sous ses ordres, l’équipe londonienne a retrouvé le sourire. Avant d’affronter Newcastle ce lundi soir pour le compte de la 24eme journée de Premier League, les Blues restent sur une série de quatre victoires de rang en championnat. De quoi redonner le sourire à l’entraîneur allemand, limogé du PSG juste avant Noël. Comblé sur le plan professionnel, Tuchel est en revanche un peu moins épanoui dans sa vie privé à Londres. Après son départ du club de la capitale, sa famille a décidé de rester à Paris afin que ses enfants puissent terminer leur année scolaire. Compte tenu des restrictions sur le plan sanitaire, notamment avec la Grande-Bretagne, Tuchel ne peut plus revoir sa famille.

"Mes enfants me manquent beaucoup"

"Ce n’est pas une situation facile, c’est impossible de voyager pour le moment, a-t-il regretté dans un entretien à Sky Sports. Tout est bien organisé. Les enfants vont à l’école mais ce serait bien si nous pouvions être ensemble. C’était notre choix et nous devons y faire face comme beaucoup d’autres personnes. Ce n’est vraiment pas facile, ils me manquent beaucoup."

Même la Saint-Valentin, dimanche, s’est résumée à une réunion familiale sur Zoom, "ce qui est assez triste", admet l’entraîneur de Chelsea. Thomas Tuchel ne veut pas faire pleurer dans les chaumières. "Nous sommes des privilégiés. On est en sécurité et en bonne santé alors je n’ai pas trop envie de le plaindre. J’aimerais que la situation soit différente mais la santé est bonne et la famille est unie mais s’il y a une distance entre nous."